2018-09-24T10:09:28+03:00
Происшествия

В Дагестане уволили прокурора, устроившего разборки с полицией

Сотрудник надзорного ведомства угрожал правоохранителям
Михаил ЮЖНЫЙ
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В прокуратуре Дагестана случился скандалВ прокуратуре Дагестана случился скандалФото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)
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В Дагестане со службы уволен старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры республики Рустам Даудов.

Уволили Даудова из органов прокуратуры по официальной формулировке - «за нарушение присяги и проступков, порочащих честь прокурорского работника».

Как выяснилось, 18 сентября инспектор ДПС остановил «Лексус» местного жителя, не пристегнутого ремнем безопасности. Пассажиром на переднем сиденье был прокурор Кайтагского района Омар Даудов, также не пристегнутый ремнем безопасности. Он был пьян и также не пристегнут.

Прокурор Омар Даудов потребовал от полицейского немедленно вернуть права и документы и отпустить его машину. Через некоторое время на подмогу отцу по телефонному звонку приехали его жена и сын Рустам Даудов, высопоставленный сотрудник республиканской прокуратуры. Все вместе они стали, демонстрируя свои служебные удостоверения, угрожать увольнением сотруднику полиции. Требовали отпустить машину местного жителя.

Затем Рустам Даудов сам внезапно сел за руль автомобиля и, вместе с отцом и матерью, без разрешения покинул место правонарушения. Но сотрудникам прокуратуры не удалось уехать далеко, их догнали и остановили полицейские. Даудов снова представился работником прокуратуры республики, предъявил служебное удостоверение угрожал правоохарнителям серьезными проблемами по службе вплоть до увольнения.

Сейчас Даудов-младший потерял свой пост. Решается вопрос об увольнении с службы и его отца.

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