Замруководителя главы администрации Дагестана задержан за бронированный Mercedes Абдулатипова

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-24T11:32:32+03:00

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Заместителя руководителя администрации главы Дагестана Исмаила Эфендиева арестовали по по подозрению в превышении должностных полномочий при обслуживании бронированного джипа.

Напомним, Эфендиев задержан 23 сентября, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". Прошли обыски у него в кабинете и дома.

Как уточнил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах Дагестана, уголовное дело было возбуждено по тому же эпизоду, в рамках которого этим летом был задержан теперь уже бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.

По версии следствия Рамазан Алиев, еще будучи руководителем администрации главы республики, нелегально взял у местного бизнесмена бронированный Mercedes S-600, на котором ездил Рамазан Абдулатипов.

Алиев издал распоряжение, по которому данный автомобиль еще и незаконно обслуживался в гараже правительства Дагестана. Тем самым бюджету был нанесен ущерб примерно в 18 млн рублей. В причастности к этому преступлению подозревается и зам Алиева Исмаил Эфендиев.

Уголовное дело обоих чиновников расследует управление управление ФСБ по Дагестану.