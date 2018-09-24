Замруководителя главы администрации Дагестана задержан за бронированный Mercedes Абдулатипова
Заместителя руководителя администрации главы Дагестана Исмаила Эфендиева арестовали по по подозрению в превышении должностных полномочий при обслуживании бронированного джипа.
Напомним, Эфендиев задержан 23 сентября, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". Прошли обыски у него в кабинете и дома.
Как уточнил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах Дагестана, уголовное дело было возбуждено по тому же эпизоду, в рамках которого этим летом был задержан теперь уже бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.
По версии следствия Рамазан Алиев, еще будучи руководителем администрации главы республики, нелегально взял у местного бизнесмена бронированный Mercedes S-600, на котором ездил Рамазан Абдулатипов.
Алиев издал распоряжение, по которому данный автомобиль еще и незаконно обслуживался в гараже правительства Дагестана. Тем самым бюджету был нанесен ущерб примерно в 18 млн рублей. В причастности к этому преступлению подозревается и зам Алиева Исмаил Эфендиев.
Уголовное дело обоих чиновников расследует управление управление ФСБ по Дагестану.
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