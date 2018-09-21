Почему музейно-выставочный комплекс "Россия - Моя история" в Ставрополе так популярен у горожан
Итоги первого года работы подвел заместитель директора музейно-выставочного комплекса «Россия-моя история» Михаил Чернов
Заместитель директора музейно-выставочного комплекса «Россия-моя история» Михаилом ЧерновФото: Анна ИВЕРШИНЬ
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Почему музейно-выставочный комплекс "Россия - Моя история" в Ставрополе так популярен у горожан
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