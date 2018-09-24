2018-09-24T18:41:59+03:00
Происшествия

Известный осетинский боец погиб в ДТП с косулей

Мурат Гоконаев разбился на трофейном автомобиле, который сам считал «счастливым»
Андрей ЗОБОВ
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Мурат ГоконаевМурат ГоконаевФото: Социальные сети
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Вчера ночью в Алагирском районе Северной Осетии, неподалёку от Владикавказа погиб перспективный и достаточно молодой боец вольного стиля Мурат Гоконаев. На момент смерти ему было 23 года. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.

Известно, что ночью неоднократный чемпион турниров по вольной борьбе регионального и всероссийского уровня ехал на любимой «Гранте» по трассе. В какой-то момент прямо перед машиной спортсмена на дорогу выскочила косуля. Из-за высокой скорости и неожиданности об остановке боец не мог даже подумать. Чтобы спасти машину и жизнь животного мужчина попытался избежать столкновения и резко крутанул руль, слетел с дороги и врезался в дерево.

Через некоторое время искорёженный автомобиль обнаружили проезжавшие мимо водители. Очевидцы немедленно вызвали экстренные службы, но боец был уже мёртв. По предварительной информации, Гоконаев погиб на месте.

Интересно, что по рассказам знакомых спортссмена, он разбился на своей любимой машине. Гоконаев считал «Ладу Гранту» счастливой, ведь автомобиль напоминал ему о славной победе, одержанной в рамках Всероссийского чемпионата по вольной борьбе, который был посвящен памяти заслуженного тренера СССР Юрия Гусова. Мурат стал лучшим в категории до 74 килограмм и получил автомобиль в качестве трофея.

Смерть молодого и перспективного бойца поразила многих жителей Северной Осетии и Алании. Местные жители пишут сотни и тысячи сообщений в социальных сетях, выражая поддержку родственникам и вспоминая боевой дух и высокие достижения Мурата. Многие уверены, что трагедия помешала родиться новой звезде, что «через несколько лет Гоконаев мог заявить о себе как боец мирового уровня», прославляя себя и родную республику.

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