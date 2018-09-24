2018-09-24T22:12:19+03:00
Общество

Замглавы администрации правительства Дагестана отстранён от должности

Испаила Эфендиева подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями
Андрей ЗОБОВ
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Фото: Правительство Республики ДагестанФото: Правительство Республики Дагестан
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Заместитель главы администрации и кабинета министров Республики Дагестан Исмаил Эфендиев отстранён от занимаемой должности. В субботу чиновника задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями на вверенном посту. Соответствующий указ сегодня подписал глава региона Владимир Васильев.

— Освободить Эфендиева Исмаила Ибрагимовича от должности заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан. Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в тексте распоряжёния, опубликованного сегодня на официальном сайте главы региона.

Напомним, что информированные источники связывают задержание чиновника с делом бывшего первого вице-премьера Рамзана Алиева. В связи с этим была произведена выемка документов в министерстве труда и социального развития республики, а также проведены обыски в офисе и доме Эфендиева.

Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Считается, что чиновник, вместе со своим непосредственным руководителем Алиевым, причастен к изданию противозаконного указа, согласно которому в правительственном гараже обслуживался бронированный «Мерседес». Машина принадлежала одному из местных бизнесменов, однако использовалась непосредственно бывшим главой республики Рамзаном Абдулатиповым.

Сейчас Эфендиев задержан сотрудниками ФСБ и находится в следственном изоляторе. По решению суда его задержали на 10 суток. Если в этот промежуток ему предъявят официальные обвинения, арест автоматически продлится до 2 месяцев.

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