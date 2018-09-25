"Назвали взяточником": полковник МВД Дагестана требует от телеканала 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-25T14:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный безопасник полиции Дагестана Магомед Хизриев, который был арестован по подозрению в даче многомиллионной взятки, подал в суд на телеканал "Россия-24". Полковник МВД посчитал, что журналисты опорочили его честь и достоинство, распространив сведения, которые не соответствуют действительности.

Хизриеву не понравился сюжет телеканала, который вышел под названием "Что помешало дагестанскому полковнику занять высший пост?" в программе "Вести. Дежурная часть". Адвокат высокопоставленного полицейского уже подал исковое заявление в Савеловский суд Москвы. Он требует признать информацию, которую озвучили в сюжете, несоответствующей реальности и порочащей деловую репутацию Хизриева. Кроме того, защитник хочет взыскать с телеканала 10 миллионов рублей за моральный ущерб.

Магомед Хизриев. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

Напомним, Магомеда Хизриева и его предполагаемых сообщников задержали в Москве 5 июня. Следователи считают, что полковник пытался купить мост главы Дагестана за 6 миллионов долларов. По информации силовиков, первую часть взятки, а именно два миллиона долларов, подозреваемый уже передал через посредников кому-то из руководства Главного управления собственной безопасности.

На данный момент против Хизриева и посредников было возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в особо крупном размере". Полковник свою вину не признает. Он остается под арестом до 25 ноября текущего года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/654282" frameborder="0"></iframe> Задержание полковника полиции Дагестана Магомеда Хизриева.Чиновника подозревают во взяточничестве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане полковник полиции пытался купить должность главы МВД за два миллиона долларов

Магомеда Хизриева задержали в одном из зданий ГУСБ МВД в Москве (подробности)