"Назвали взяточником": полковник МВД Дагестана требует от телеканала 10 млн рублей
Главный безопасник полиции Дагестана Магомед Хизриев, который был арестован по подозрению в даче многомиллионной взятки, подал в суд на телеканал "Россия-24". Полковник МВД посчитал, что журналисты опорочили его честь и достоинство, распространив сведения, которые не соответствуют действительности.
Хизриеву не понравился сюжет телеканала, который вышел под названием "Что помешало дагестанскому полковнику занять высший пост?" в программе "Вести. Дежурная часть". Адвокат высокопоставленного полицейского уже подал исковое заявление в Савеловский суд Москвы. Он требует признать информацию, которую озвучили в сюжете, несоответствующей реальности и порочащей деловую репутацию Хизриева. Кроме того, защитник хочет взыскать с телеканала 10 миллионов рублей за моральный ущерб.
Магомед Хизриев. Фото: пресс-служба МВД Дагестана
Напомним, Магомеда Хизриева и его предполагаемых сообщников задержали в Москве 5 июня. Следователи считают, что полковник пытался купить мост главы Дагестана за 6 миллионов долларов. По информации силовиков, первую часть взятки, а именно два миллиона долларов, подозреваемый уже передал через посредников кому-то из руководства Главного управления собственной безопасности.
На данный момент против Хизриева и посредников было возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в особо крупном размере". Полковник свою вину не признает. Он остается под арестом до 25 ноября текущего года.
Задержание полковника полиции Дагестана Магомеда Хизриева.Чиновника подозревают во взяточничестве
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Дагестане полковник полиции пытался купить должность главы МВД за два миллиона долларов
Магомеда Хизриева задержали в одном из зданий ГУСБ МВД в Москве (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»