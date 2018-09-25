2018-09-25T11:21:17+03:00
Общество

ВТБ снижает ставки по автокредитованию на 2 п.п.

Приобрести подержанные машины бизнес-класса теперь можно будет на более выгодных условиях
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ВТБ снижает ставки по автокредитованиюВТБ снижает ставки по автокредитованию
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ВТБ снижает на 2 п.п. базовые ставки по кредитованию подержанных автомобилей бизнес-класса у дилеров. Предложение доступно в рамках программы «АвтоПробег» по ставке от 8,9% годовых.

Специальные условия позволяют клиенту приобрести в кредит подержанный автомобиль бизнес-класса стоимостью от 1 млн рублей по наиболее выгодным на рынке ставкам: в рамках продукта «АвтоЛайт» - от 8,9%, «АвтоЭкспресс» - от 9,9% годовых. Предложение действует при условии приобретения КАСКО на весь срок кредита и оформления страхования жизни.

В рамках программы «АвтоПробег» можно оформить кредит на срок от года до пяти лет. По всем продуктам установлен минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости транспортного средства. Кредитные средства на покупку автомобиля могут быть предоставлены в размере от 800 тысяч до 5 млн рублей. КАСКО приобретается по желанию клиента. Возраст автомобиля на момент оформления заявки не должен превышать четырех лет.

По итогам восьми месяцев 2018 года объем автокредитования ВТБ составил 49,1 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с январем-августом 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за восемь месяцев 2018 г. превысил 105 млрд рублей.

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