2018-09-26T11:29:31+03:00
Общество

Ставропольцы смогут увидеть самый яркий звездопад осени

Метеорный поток Дракониды лучше всего наблюдать в ночь на 9 октября
Алена БЕЛЯЕВА
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Метеорный поток Дракониды лучше всего наблюдать в ночь на 9 октябряМетеорный поток Дракониды лучше всего наблюдать в ночь на 9 октябряФото: из архива «КП»
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Жители Ставропольского края и всего Северного Кавказа в начале октября смогут наблюдать самый яркий звездопад осени. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Радиоастрономической обсерватории "Зеленчукская", метеорный поток Дракониды проходит каждый год и в этот раз ожидается с 6 по 10 октября. Больше всего падающих звезд можно будет увидеть в ночь на 9 октября. Именно в этот период за час будет видно до 15 вспышек метеоров.

- Если погода в эту ночь будет хорошая, то яркий метеорный поток можно будет увидеть в любой точке Северного Кавказа. Но любителям звездопадов лучше выехать из города, где слишком много искусственного освещения, и наслаждаться красотой Драконид в сельской местности, - посоветовали в обсерватории.

Звездопад Драконид отличается не только своей яркостью, но и тем, что все метеоры имеют красный и желтый цвета. Их практически невозможно пропустить, так как метеоры входят в атмосферу на низкой скорости - всего двадцать километров в секунду.

Кстати, в этот период ожидается новолуние, а значит молодой месяц не будет мешать обзору своим светом.

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