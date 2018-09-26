Ставропольский парк Победы стал лучшим в России и СНГ

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-26T16:25:28+03:00

За год в парке проводят больше 200 массовых мероприятий. Одно из них - дефиле детских колясок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В 16 раз в Сочи выбрали лучший парк России и СНГ. В 2018 году в международном смотр-конкурсе "Хрустальное колесо" жури насчитали больше 230 участников. В их числе - ставропольский парк культуры и отдыха Победа. Решением комиссии он в третий раз стал победителем. На этот раз в номинации "Лучший парк культуры и отдыха с количеством посетителей от 500 тыс до 1 млн человек".

Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" руководитель Победы Виктор Бондаренко, получить чертово колесо из горного хрусталя очень сложно.

- Номинант готовит фильм, документы по финансовой части, показывает парк вживую профессионалам индустрии развлечений. Шесть часов жюри выбирали победителя, - сказал глава ставропольского парка культуры и отдыха Победы.

Глава парка Победы с наградойФото: Евгения СОКОРЕВА

Со слов заместителя Виктора Бондаренко, критериев у комиссии несколько и оценка аттракционов - далеко не главный.

- Проверяют безопасность, оценивают социальную значимость и доступность, культурно-массовую работу, взаимодействие со СМИ, выполнение оздоровительной функции и прочее, - отметил Юрий Зверев.

Напомним, ставропольский парк Победы кроме Хрустальных колес получил первым в истории России европейскую премию "Золотой пони" в Италии.

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