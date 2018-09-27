В двух районах Дагестана ищут вооруженных террористов

СЕГОДНЯ 09:34 2018-09-27T09:36:14+03:00

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Боевиков ищут с утра правоохранители в двух районах Дагестана. Объявлен режим контртеррористической операции на отдельном горно-лесистом участке Буйнакского и Кумторкалинского районов республики. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщил представитель Оперативного штаба НАК в республике.

- Режим КТО был введен 27 сентября в 6:30 по московскому времени. В указанных районах сотрудники спецслужб ищут вооруженных членов незаконных вооруженных формирований, - уточнили в спецслужбах региона.

По предварительным данным, подозрительных вооруженных людей заметили в лесу местные жители. Они же и сообщили о возможных террористах в правоохранительные органы.

Сейчас горный лес прочесывают бойцы спецназа. Место обнаружения бандитов оцеплено. Идет поиск как самих замеченных боевиков, так и их схронов. Некоторых жителей ближайшей местности проверяют на предмет пособничества обнаруженным бандитам. В зоне КТО едется проверка документов, досмотр личного автотранспорта.