2018-09-27T13:09:47+03:00
Общество

ВТБ поддержал инвестиционный проект агрокомплекса «Весна»

Банк установил кредитный лимит в 550 млн рублей на четыре года крупному тепличному предприятию Ставрополья
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ВТБ поддержал инвестиционный проект агрокомплекса «Весна»ВТБ поддержал инвестиционный проект агрокомплекса «Весна»
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Финансирование будет направлено на строительство нового тепличного комплекса площадью 9 гектаров в поселке Подкумок Ставропольского края. Зимние теплицы агрокомплекс планирует ввести в эксплуатацию в октябре 2018 года. Планируемый объем производства комплекса - 4,5 тыс. тонн короткоплодных огурцов в год. На новых площадках предприятия будет создано около 100 новых рабочих мест.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в СКФО, отметил, что «реализация инвестиционного проекта агрокомплекса «Весна» позволит значительно увеличить на прилавках в регионе объем овощной продукции российского производства».

- Северо-Кавказский федеральный округ обладает необходимыми климатическими и экономическими условиями, чтобы региональные агрокомпании смогли со временем полностью обеспечить население округа местной плодовой и овощной продукцией, и банк готов содействовать этому, - сказал он.

По словам Анатолия Пудло, управляющего агрокомплексом «Весна», за 17 лет работы компании площадь тепличных комплексов увеличена на 15 гектаров, а объем производимой продукции - в 20 раз, расширился и ее ассортимент.

- Конечно, это требует немалых денежных ресурсов. Кредитные средства, предоставляемые ВТБ, являются инструментом, который помогает динамичному развитию агрокомплекса, - подчеркнул он.

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