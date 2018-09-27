"ВКонтакте" заблокировала группу борцов с рабством на Северном Кавказе "Альтернатива"

СЕГОДНЯ 22:55 2018-09-27T23:00:22+03:00

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27 сентября администрация социальной сети "Вконтакте" заблокировала страницу движения "Альтернатива", которое занимается борьбой с торговлей людьми и рабством на территории Северного Кавказа. Сейчас вместе официальной группы организации можно увидеть лишь объявление, которое гласит: "Сообщество заблокировано за подозрительные сборы на благотворительные нужды".

Оказалось, что администрация соцсети заподозрила "Альтернативу" в мошенничестве из-за того, что в их финансовой отчетности, которая была подана в сентябре, есть несостыковки. К примеру, пока непонятно, на что были потрачены более 1,6 миллиона рублей в период с 28 июля по 8 сентября, сообщили в пресс-службе "Вконтакте". И теперь от движения ждут дополнительных данных об их финансовых расходах.

Представители "Альтернативы" уверяют, что у них есть все необходимые скриншоты переводов и деньги были отправлены одному из членов организации, который занимается покупкой билетов и оплатой прочих необходимых нужд движения.

Теперь же в организации переживают, что из-за блокировки сообщества могут пострадать люди, которые сейчас находятся в рабстве и не могут выйти на связь с представителями движения.