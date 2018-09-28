В Дагестане ликвидирован террорист, напавший на пост полиции
В Дагестане в ходе контртеррористической операции уничтожен боевик.
Боестолкновение, по словам представителей дагестанских правоохранителей, произошло утром 28 сентября в горном лесу у села Талги. Спецназовцы обнаружили вооруженного террориста при прочесывании местности. Бандиту было предложено сдаться. Складывать оружие боевик отказался и начал стрелять в спецназ. Ответными выстрелами бандит был убит.
Личность бандита уже установлена. По данным издания, это член так называемой опасной «эндирейской бандгруппы» Шамиль Билалов. Уроженца села Эндирей Хасавюртовского района давно разыскивали правоохранители в связи с подозрением на участие его в преступлениях террористической направленности. Рядом с местом ликвидации бандита найдено его оружие и боеприпасы. Никто из сотрудников спецназа и мирных жителей не пострадал.
По предварительным данным силовиков, нейтрализованный бандит являлся одним из участников нападения террористов на пост полиции у дагестанского города Кизилюрта 25 декабря 2016 года. Сейчас решается вопрос об возбуждении уголовного дела по факту стрелбы в сотрудников правопорядка.
Боевиков ищут также в двух районах Дагестана. Объявлен режим контртеррористической операции на отдельном горно-лесистом участке Буйнакского и Кумторкалинского районов республики.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»