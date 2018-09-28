2018-09-28T11:36:19+03:00
Общество

В Дагестане ликвидирован террорист, напавший на пост полиции

Боевик скрывался от правосудия несколько лет
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
В Дагестане ликвидирован террорист, напавший на пост полицииВ Дагестане ликвидирован террорист, напавший на пост полицииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Дагестане в ходе контртеррористической операции уничтожен боевик.

Боестолкновение, по словам представителей дагестанских правоохранителей, произошло утром 28 сентября в горном лесу у села Талги. Спецназовцы обнаружили вооруженного террориста при прочесывании местности. Бандиту было предложено сдаться. Складывать оружие боевик отказался и начал стрелять в спецназ. Ответными выстрелами бандит был убит.

Личность бандита уже установлена. По данным издания, это член так называемой опасной «эндирейской бандгруппы» Шамиль Билалов. Уроженца села Эндирей Хасавюртовского района давно разыскивали правоохранители в связи с подозрением на участие его в преступлениях террористической направленности. Рядом с местом ликвидации бандита найдено его оружие и боеприпасы. Никто из сотрудников спецназа и мирных жителей не пострадал.

По предварительным данным силовиков, нейтрализованный бандит являлся одним из участников нападения террористов на пост полиции у дагестанского города Кизилюрта 25 декабря 2016 года. Сейчас решается вопрос об возбуждении уголовного дела по факту стрелбы в сотрудников правопорядка.

Боевиков ищут также в двух районах Дагестана. Объявлен режим контртеррористической операции на отдельном горно-лесистом участке Буйнакского и Кумторкалинского районов республики.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе ночные катания молодёжи закончились автокатастрофой
В Карачаево-Черкесии откроется первая в республике многопрофильная детская больница
В Чечне 13-летняя девочка сломала позвоночник из-за неудачного селфи
В ДТП в Невинномысске погиб пожилой водитель
Чечня и Ингушетия передали друг другу пахотные земли
В Черкесске закрыты три игорных клуба
Министр труда Инушетии попал под следствие за нецелевый расход бюджетных денег
В Карачаево-Черкесии построят 4 мусоросортировочных комплекса
В Ессентуках началась ярмарка путевок «Открой курорты Юга России»
С помощью рекламы ставропольский мошенник обманул дольщиков на 32 млн рублей
Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»
Распоряжением Медведева еще 33 подтопленцам Ставрополья выдадут жилищные сертификаты
Новосельцев не выйдет в составе "Анжи" в матче против "Зенита"
На границах Чечни и Ингушетии начали демонтировать посты
На Ставрополье местного жителя будут судить за интимную связь со школьницей
Глава МВД России подписал указ о награждении сержантов из Дагестана
«Кавказская здравница-2018» в Ессентуках взяла курс на долголетие
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата троих цыган
Владимир Путин назначил Юрия Кокова на новую должность