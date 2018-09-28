Тимати пригласил всех "адекватных" подписчиков на свой концерт в Чечне

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-28T12:34:25+03:00

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Известный российский рэпер Тимати в своем аккаунте в Инстаграм рассказал фанатам о том, что выступит на юбилее города Грозный и пригласил поклонников на концерт. Вот только продюсер отметил, что на концерте он хотел бы увидеть не всех своих подписчиков.

- Грозный за последние 5 лет стал моим вторым домом. Я проехал всю страну и был почти в каждом из крупных городов, но не один не оставил такого глубокого впечатления. Меня связывают с этим местом только приятные воспоминания и это место в прямом смысле растет на глазах. За 5 лет город увеличился вдвое. Можно сто раз услышать, но лучше один раз увидеть. Приглашаю всех АДЕКВАТНЫХ подписчиков, - написал Тимати.

Такое сообщение рэпер написал неспроста. Дело в том, что после конфликта с Хабибом Нурмагомедовым, на него в социальных сетях подписались многие фанаты бойца. Эти люди оставляли гневные комментарии под постами исполнителя и требовали, чтобы он никогда не приезжал в Дагестан.

Напомним, рэпер и спортсмен поссорились после отмены концерта Егора Крида в Махачкале. Из-за резкой критики Нурмагомедова выступление популярного артиста в Дагестане пришлось отменить. Дело в том, что рэперу начали сыпаться угрозы в социальных сетях и он решил не рисковать здоровьем свих поклонников.

После этого концерты отменили еще Элджей и Стас Михайлов. Теперь многие дагестанцы недовольны поведением Нурмагомедова, который оставил их без выступлений любимых артистов. Некоторые из них даже желают ему проигрыша в бою с Конором Макгрегором.

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