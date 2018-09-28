СЕГОДНЯ 14:59 2018-09-28T15:03:48+03:00

Фанаты Нурмагомедова накинулись с оскорблениями на Ольгу Бузову Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм оказался засыпан оскорбительными комментариями. А все дело в том, что фанаты дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова нашли у певицы снимок в хоккейной майке с надписью "КОНАР". Поклонники спортсмена решили, что таким образом популярная ведущая решила поддержать Конора Макгрегора, которому предстоит бой с дагестанцем.

- Оу, я думал ты патриотка и будешь болеть за Хабиба. Как я ошибался в тебе, отписываюсь!

- Ирландская подстилка! Позор такой быть!

- У тебя вообще мозг есть? Как ты русская можешь болеть за этого ирландского урода? Хабиб сражается за нас, а ты его предаешь.

Фанаты Нурмагомедова накинулись с оскорблениями на Ольгу Бузову. Фото: www.instagram.com/buzova86

Нашлись и те, кто поспешил высказаться в защиту Ольги Бузовой. Поклонники певицы отметили, что она имеет права поддерживать любого спортсмена.

- Олечка, тут одни хейтеры Конора собрались, не обращай внимания на их комментарии! Мы с тобой знаем, что Конор лучший!

- Ээээ, дагестанцы! Болеете за Хабиба своего и болейте дальше. Больше половины жителей России болеют за Конора. Вы показываете свою невоспитанность, оскорбляя ни в чем неповинного человека. А Хабибу стремно должно быть, понторезу дурацкому. Концерт в Махачкале он отменить может, а своих поклонников жизни научить не может.

- Вы нормальные? Кто вам сказал, что человек живущий в России должен болеть за русских? А вы болеете за русские футбольные клубы? Носите только российскую одежду? На русских авто только ездите? Каждый выбирает то, что ему нравится!

Самое занимательное в этой истории, что Ольга Бузова и не планировала вставать на чью-то сторону в противостоянии Макгрегор - Нурмагомедов. И на футболке написано не имя ирландского бойца, а название завода КОНАР, который является спонсором клуба Континентальной хоккейной лиги "Трактор". Именно в майке этой команды певица и сделала снимок.

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