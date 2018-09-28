Интенсивное садоводство и второе дыхание развития Домбая: как за год изменится Карачаево-Черкесия

СЕГОДНЯ 15:28 2018-09-28T15:41:17+03:00

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О Карачаево-Черкесии как динамично развивающемся регионе с уникальным природно-ресурсным комплексом широко известно и в России, и за рубежом. Гостей из других регионов и иностранцев республика привлекает горнолыжными курортами, чистейшим воздухом, горными маршрутами, чистейшей питьевой и минеральной водой, а инвесторов - высоким туристическим спросом, стабильной общественно-политической ситуацией и комфортными условиями для ведения бизнеса. И последние годы под контролем главы КЧР республика показывает не только экономический рост, но и динамичное социальное развитие - строятся детсады, школы, больницы, дороги. О том, как меняется регион сегодня, корреспонденту «Комсомолки» подробно рассказал сам Рашид Темрезов.

- Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что благополучие любого региона зависит от его инвестиционной привлекательности. Рашид Бориспиевич, а чем интересна для инвесторов Карачаево-Черкесия?

- Карачаево-Черкесская Республика располагает большими возможностями для ведения и развития бизнеса. Сельское хозяйство, туризм, промышленность - это те сферы, на которых держится экономика региона. Они располагают достаточным потенциалом для предоставления площадок субъектам малого и среднего бизнеса. У нас большое внимание уделяется развитию местных курортов, которые при должном подходе могут и станут всемирно известными, и предпосылки для этого есть. Уже сейчас к нам в год приезжают более миллиона туристов. И это на 500 тысяч населения республики! В настоящее время наблюдается интерес предпринимательского сообщества для ведения бизнеса на территории региона, и мы, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы бизнес развивался на территории республики. Для этого у нас имеются соответствующие структуры по поддержке малого и среднего бизнеса и ряд преференций для предпринимателей, в том числе в пределах особой экономической зоны, действующей в Зеленчукском и Урупском районах. Отмечу, в настоящее время при отборе инвестиционных проектов, приоритетных для региона, мы делаем упор на развитие реального сектора экономики - на строительство предприятий, заводов, что даст республике и налоговые поступления в бюджет, и рабочие места для наших жителей.

Современный детский медицинский комплекс в Черкесске

- А в этом году какие-то проекты будут реализованы?

- В 2018 году Карачаево-Черкесская Республика участвует в реализации 18 государственных программ. В рамках Госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» ведется реализация трех инвестиционных проектов - «Строительство агропромышленного парка», «Закладка фруктового сада интенсивного типа», «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай» и другие.

По проекту «Строительство агропромышленного парка» мы создаем площадки, позволяющие производителям сельхозпродукции без посредников перерабатывать и продавать свою продукцию. Парк оснастят современным торговым и производственным оборудованием, предназначенным для переработки сельскохозяйственной продукции российского и белорусского производства.

Хорошо «зашел» проект по закладке фруктового сада интенсивного типа. Мы уже заложили 200 га. В этом году собрали первый урожай груши. Грушевый сад такого масштаба, высаженный по самым современным технологиям, - уникальный проект для России. Появились новые рабочие места. Наши местные жители получили возможность приобретать фрукты по ценам от производителя. Дальше мы планируем вовлечь в процесс выращивания садов интенсивного типа и сельские подворья. Мы разработали проекты мини-садов и готовы их передавать частным земледельцам.

По проекту «Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса «Домбай» в республике в следующем году начнем строить канатную дорогу производства австрийско-швейцарской компании «Доппельмайр». Она будет оборудована 8-местной скоростной кабиной с кольцевым движением типа 8-MGD на 77 восьмиместных кабинах и длиной 2,3 км с пропускной способностью 2,4 тыс. человек в час. Также в курортной зоне строим новую гостиницу.

В Домбае в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» мы строим первую очередь водопроводных сетей водоснабжения, насосных станций. Склон горы Мусса-Ачитара, где расположены многочисленные точки общественного питания, гостиницы, будет обеспечен долгожданным централизованным водоснабжением, что, безусловно, существенно повысит качество оказываемых услуг и усилит туристическую привлекательность курорта. Кроме того, уже к этому зимнему сезону мы введем в эксплуатацию систему искусственного оснежения домбайского склона.

- В продолжение о планах - какие задачи ставит руководство на ближайшее время?

- В Карачаево-Черкесии создана достаточно благоприятная почва для решения стратегической задачи на ближайшую перспективу - реализации «майского» Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Для нас он является руководством к дальнейшим действиям. Мы внесли наши предложения по всем приоритетным Национальным проектам. Это то, над чем мы будем работать в ближайшее время. В экономической области - это формирование эффективного и устойчивого агропромышленного производства, который обеспечит потребности населения в продуктах питания и удовлетворит спрос предприятий пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности в сельскохозяйственном сырье. Также мы делаем ставку на развитие промышленного производства. Предпосылками его развития на перспективу являются богатство республики разнообразными видами полезных ископаемых, минерального строительного сырья, растущий внутренний и внешний рынки сбыта продукции.

В социальной области мы ставим задачу - преодолеть разрыв в уровнях жизни сельского и городского населения и обеспечить федеральные стандарты социального обслуживания жителей сел.

Открытие Дома культуры в ауле Хурзук

Помимо новых школ, детских садов, объектов спортивной инфраструктуры и домов культуры, на которых я не буду останавливаться подробно, скажу, что мощный прорыв в этом году мы сделали в отрасли здравоохранения. Мы сдаем в эксплуатацию сразу 3 лечебных учреждения - первую в республике многопрофильную детскую больницу, современный республиканский онкологический диспансер и новый корпус перинатального центра. В следующем году сдадим поликлинику в Черкеске на 450 мест. Я докладывал об этом на недавней встрече председателю правительства страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и он дал хорошую оценку этим преобразованиям.

- Как изменилась республика за последние 7 лет, и что это дает сегодня?

- Думаю, на этот вопрос должны ответить жители населенных пунктов, которые чувствуют эти изменения в своей ежедневной жизни. У кого-то появилась возможность отдать ребенка в новый детский сад или школу, кто-то получил работу на новом предприятии, кто-то ездит по своим делам по новой удобной автомобильной дороге. Таких маячков позитивных изменений у нас достаточно.

Образовательный комплекс "Школа + детсад" в поселке Холоднородниковский

При поддержке руководства страны произошли позитивные преобразования в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, положительная динамика развития имеется в агропромышленном комплексе. А эта отрасль, как я говорил, наряду с промышленностью и туризмом - у нас одна из самых перспективных и активно развивающихся. Обобщающим показателем развития региона является валовой региональный продукт. И если в 2013 году преобладало промышленное производство с долей в 25%, то уже в 2014 - 2016 годах в структуре ВРП доминировало сельское хозяйство. Уверен, агропромышленная политика при ее правильном построении способна стать для региона мощным экономическим двигателем. И в силу подходящей территории, природных условий, площадей, пригодных для производства сельскохозяйственной продукции, наших народных традиций сельское хозяйство всегда будет системообразующим блоком в экономике Карачаево-Черкесской Республики.

Всесезонный горнолыжный курорт "Архыз"

Также за прошедшие годы в республике были введены в эксплуатацию сотни объектов социальной инфраструктуры - это детские сады, школы, ФАПы, больницы, мосты, дороги, дома культуры, объекты туристической и гостиничной инфраструктуры. С нуля построены первые поселки курорта «Архыз», который буквально за несколько лет завоевал популярность у любителей горнолыжного спорта по всей стране. Сейчас компания курорты Северного Кавказа ведет активное освоение североориентированного склона в «Архызе» - строятся горнолыжные трассы, новые подъемники. Это позволит увеличить сезон катания почти на месяц. Развивается, о чем я говорил выше, наш легендарный Домбай. Кроме того, существенно преобразилась республиканская столица. Отмечу, что, прежде всего, у нас в Карачаево-Черкесии есть мир и согласие, умные трудолюбивые красивые и порядочные люди. Именно в этом я вижу залог успеха и дальнейшего процветания нашей республики.

Траволатор на курорте "Архыз"

- А чего, по вашему, не достает республике для увеличения темпов развития?

- Серьезным минусом я считаю транспортную тупиковость республики. Это один из основных факторов сдерживания, в том числе и для прихода инвесторов.

- Кроме транспортной, какие еще проблемы требуют скорейшего решения?

- Мы ставим перед собой задачи стопроцентной газификации и водоснабжения Карачаево-Черкесии, по улучшению качества питьевой воды для жителей населенных пунктов. Обеспеченность населения водой и газом являются основными критериями создания комфортной среды проживания, улучшения состояния здоровья, сокращения темпов снижения численности населения. Ликвидации двухсменного обучения - это тоже важная задача, стоящая перед нами.

Разумеется, ставим задачу по открытию рабочих мест, привлечению большего количества инвесторов, поддержке малого и среднего бизнеса. В конечном итоге, цель, которую я ставлю как руководитель региона, - это повышение уровня жизни населения Карачаево-Черкесской Республики. И мы намерены планомерно, шаг за шагом, решать поставленные задачи.