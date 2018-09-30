2018-09-30T13:33:17+03:00
Политика

Эльвира Набиуллина покаталась на багги в Чечне

Председатель Центробанка побывала в Российском университете спецназа [видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Эльвира Набиуллина побывала в Российском университете спецназа. Фото: скриншот видеоЭльвира Набиуллина побывала в Российском университете спецназа. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В субботу председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина посетила Российский университет спецназа в Чеченской Республике. Здесь её ждала впечатляющая программа: учения бойцов Росгвардии, стрельбы и даже поездка на современном российском багги.

О визите делегации Межбанковского валютного совета в составе главы Центробанка России и представителей Национального банка Республики Беларусь «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в пресс-службе Российского университета спецназа. Гостей сопровождал первый заместитель начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниил Мартынов.

Качество подготовки кадров в первом в стране университете спецназа члены делегации смогли оценить лично. Они стали свидетелями демонстрации высотной подготовки, занятий по тактико-огневой и огневой подготовке бойцов, а также побывали на уроках практической стрельбы в специально отведённых для этого галереях учебного заведения. По итогам визита Набиуллина отметила, что осталась более, чем впечатлена высоким профессионализмом спецназовцев.

Особым сюрпризом было знакомство с новым поколением российских багги «Чаборз» М-3, М-6. Машины разработаны инструкторами университета и изготавливаются на его территории. Конечно же, военные не могли упустить возможность покатать главу Центробанка на военной машине. Кадры с восхищённой и немного испуганной Эльвирой Набиуллиной были опубликованы в Instagram учебного заведения.

Эльвира Набиуллина покаталась на багги и посмотрела на спецназовцев в Чечне.Видео: Российский университет спецназа

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Генерал-майор Павел Золотарев: Зачем России бряцать оружием? Мы просто учимся хорошо защищаться
Наш корреспондент, побывавший на маневрах "Восток-2018", беседует в эфире Радио "Комсомольская правда" с известным военным экспертом, ведущим научным сотрудником Института США и Канады РАН [видео, аудио]
Генштаб запретил командирам совещаться по ночам
В депеше говорится о том, что ненормированный рабочий день приводит к тому, что "у военнослужащих накапливается усталость, снижается работоспособность, что негативно влияет на морально-психологическое состояние"
Новости 24
В Дагестане водитель иномарки разбился, врезавшись в БТР
В Ингушетии пятилетнего ребёнка до полусмерти избил собственный отец
Житель Дагестана помог другу спрятать тело убитого и попал под суд
В Ставрополе маршрутка врезалась в грузовик, пострадали три человека
Бывшему полпреду губернатора Ставропольского края продлили срок ареста
Перед боем "Нурмагомедов-МакГрегор" пройдет еще одна пресс-конференция
В Пятигорске "Nissan" влетел в такси "ВАЗ": погибли водитель и пассажир из отечественной легковушки
Ставропольский банк не проверил анкету клиента и попал на деньги
ФСБ: житель Дагестана пытался попасть в Северную Осетию по паспорту брата
В Изобильном открыли путепровод почти за миллиард рублей
Подробности страшной аварии в Кабардино-Балкарии: двое погибли, четверо пострадали
В Пятигорске "Гранта" сбила школьника
Власти Ингушетии показали на карте новые границы с Чечней
Минздрав Кабардино-Балкарии возразил федеральной статистике младенческой смертности
Смертельное ДТП В Кабардино-Балкарии попало на видео
К 12 годам тюрьмы приговорили жителя Дагестана, расстрелявшего обидчика брата
За попытку спасти жизни полицейских в Ингушетии наградили местного жителя
Грядка не в порядке: в Дагестане женщина культивировала коноплю
Впервые за полвека Ставрополье убирает хлопок
В Ингушетию упал снаряд с военных учений в Северной Осетии
Пожилого ставропольца проткнуло металлическом прутом
Убитый в Дагестане боевик прятал при себе бомбу
Полпред президента в СКФО назвал причину потасовки со стрельбой в Кенделене
Сбербанк предлагает льготные тарифы тем, кто ведет бизнес с Китаем
На Ставрополье хакеры под видом приставов заражают вирусами компьютеры
В Дагестане против сотрудника казначейства возбудили 3 уголовных дела
По обороту валюты Махачкалу обогнала только Москва
Сергей Семак: Выиграть у «Анжи» в Махачкале будет очень трудно