Эльвира Набиуллина покаталась на багги в Чечне

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-30T13:33:17+03:00

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В субботу председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина посетила Российский университет спецназа в Чеченской Республике. Здесь её ждала впечатляющая программа: учения бойцов Росгвардии, стрельбы и даже поездка на современном российском багги.

О визите делегации Межбанковского валютного совета в составе главы Центробанка России и представителей Национального банка Республики Беларусь «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в пресс-службе Российского университета спецназа. Гостей сопровождал первый заместитель начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниил Мартынов.

Качество подготовки кадров в первом в стране университете спецназа члены делегации смогли оценить лично. Они стали свидетелями демонстрации высотной подготовки, занятий по тактико-огневой и огневой подготовке бойцов, а также побывали на уроках практической стрельбы в специально отведённых для этого галереях учебного заведения. По итогам визита Набиуллина отметила, что осталась более, чем впечатлена высоким профессионализмом спецназовцев.

Особым сюрпризом было знакомство с новым поколением российских багги «Чаборз» М-3, М-6. Машины разработаны инструкторами университета и изготавливаются на его территории. Конечно же, военные не могли упустить возможность покатать главу Центробанка на военной машине. Кадры с восхищённой и немного испуганной Эльвирой Набиуллиной были опубликованы в Instagram учебного заведения.