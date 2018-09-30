2018-09-30T14:10:37+03:00
Спорт

Рустам Хасанов из Карачаево-Черкесии стал чемпионом мира MMA

Международный турнир под эгидой WPFL прошёл на Ставрополье
Андрей ЗОБОВ
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Рустам ХасановРустам ХасановФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Боец из Карачаево-Черкесии Рустам Хасанов стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории смешанных единоборств. Турнир MMA под эгидой Международной лиги WPFL «Битва в Георгиевске» прошёл на стадионе «Торпедо» в одноимённом городе на Ставрополье.

Титульный бой был оставлен «на сладкое», став шестым и заключительным поединком вечера. В нём чемпиону России 24-летнему Рустаму Хасанову противостоял 29-летний египетский боец Реза Мадлион. В упорном и жестоком противостоянии победа осталась за российским спортсменом. Бойцы успешно боксировали, однако в одном из моментов Хасанову удалось сократить дистанцию и перейти в борьбу. Россиянину удалось выйти на болевой приём, после которого соперник сдался. Таким образом Рустам стал обладателем пояса WPFL в тяжелом весе.

В церемонии награждения поучаствовал почётный гость турнира — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Именно из его рук победитель и получил заветный трофей.

В рамках того же турнира победу в своей весовой категории одержал и другой россиянин. Обладателем пояса в средней весовой категории стал чемпион России и Европы Мурат Хасанов, одолевший чемпиона Ирана по борьбе Фаршида Кхолами.

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