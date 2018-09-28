2018-09-28T17:06:32+03:00
Полезное радио - Ставрополь

Владимир Зеленский: «Заниматься профилактикой стоматологических заболеваний у детей нужно еще до их рождения!»

Главврач Ставропольской городской клинической детской стоматологической поликлиники ответил на вопросы слушателей радио «КП»
Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ
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Главврач Ставропольской городской клинической детской стоматологической поликлиники Владимир ЗеленскийГлавврач Ставропольской городской клинической детской стоматологической поликлиники Владимир ЗеленскийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Владимир Зеленский: «Заниматься профилактикой стоматологических заболеваний у детей нужно еще до их рождения!»

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