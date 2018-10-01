Фильм о трагедии Виталия Калоева стал лидером российского проката

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-01T13:07:46+03:00

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За первый уик-энд драма "Непрощенный" собрала больше 150 млн рублей и стала лидером российского проката.

Фильм Сарика Андреасяна о самосуде архитектора с Северного Кавказа с Дмитрием Нагиевым в главной роли, по оценке специалистов, завоевал небывалую симпатию у зрителя.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в "kinobusiness.com", в России на такие драмы идут в кино немногие:

- Результат просто отличный и значительно лучше, чем можно было ожидать в нашем кинопрокате от тяжёлой жизненной драмы, - сказали нам критики.

Фото: кадр из фильма

Но драма эта не жизненная даже, а глубоко-глубоко биографическая. Ее главный герой - Виталий Калоев, чья горькая судьба не оставила равнодушными миллионы людей по всему миру. История о выходце из Северной Осетии, об отце и муже, отомстившем за гибель близких в авиакатастрофе над Боденским озером прогремела еще в 2004 году. Не сумевший найти покоя Виталий Калоев прилетел тогда в Европу и нашел отмщение в убийстве Петера Нильсена - авиадиспетчера, по вине которого столкнулись пассажирский "Ту-154М" и грузовой " Boeing 757-200PF".

Горе Виталия Калоева знает полмира

После был арест и приговор за самосуд - 8 лет тюрьмы. И хотя Калоев отсидел только два года и с 2007-го живет в Северной Осетии, в фильме Сарика Андреасяна он никакого участия не принимал.

Напомним, первые кадры из картины "Непрощенный" появились еще в апреле вместе с интервью Виталия Калоева о фильме про него.

Тогда он заявил журналистам, что с Дмитрием Нагиевым лично не знаком и ни согласия, ни отказа на съемку не давал.

Позже, 28 июля, Калоев посмотрел драму в рамках конкурсной программы кинофестиваля в Ессентуках. Давать какие-либо комментарии по этому поводу он отказался. Словами "оставьте меня в покое" он дал понять журналистам, что ему и так тяжело переживать большое горе еще раз.

Кстати, это не первый фильм о судьбе Калоева. В 2017 году вышел аналогичный фильм "Последствия" с Арнольдом Шварцнеггером. Голливудскую драму Виталий Калоев назвал недостаточно честной.

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