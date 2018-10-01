В Пятигорске подростки надавали пощёчин памятнику Кисе Воробьянинову

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-01T18:58:19+03:00

Чтобы удобнее было давать пощёчины, молодые люди взобрались на памятник. Фото: кадр видео

Узнав, что их снимают, молодые люди не только не смутились, но и пригрозили полицией [видео]

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В Пятигорске полиция ищет подростков, поиздевавшихся над Кисой Воробьяниновым. Честь потомственного интеллигента и наследного дворянина пострадала от нескольких звонких пощёчин. Не имея возможности добраться до героя легендарного романа Ильфа и Петрова, молодая шпана поиздевалась над его бронзовым изваянием.

Новость о поруганной чести Кисы ласточкой разлетелось по социальным сетям. Видео подлого надругательства над достопочтенным Воробьяниновым вызвало у пятигорчан праведный гнев — чтобы ловчее давать памятнику пощёчины, один из молодых людей ловко взгромоздился на плечах у представителя вымирающей аристократии.

Молодая шпана оказалась не из робкого десятка — увидев, что один из прохожих решил запечатлеть акт вандализма, они направились прямиком к оператору и нагловато сообщили, что «съёмка без согласия — уголовное преступление» и даже пригрозили посадить нахала, который посмел прервать пиршество художественного символизма. По их мнению, такой поступок олицетворял торжество современного над рудиментарным.

Но, к их несчастью, полицейские не оценили перформанс и стали на сторону загнивающего дворянства. Иначе говоря — теперь хулиганов разыскивают правоохранители.