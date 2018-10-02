Жительница Ставрополья заказала убийство постоянно сверливших стену соседей

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-02T16:31:31+03:00

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На Ставрополье жительница Будённовска заказала ненавистных соседей, сверливших общую стену дома. Супружескую пару спасло лишь то, что киллером оказался работающий под прикрытием полицейский.

— История ненависти между 53-летней женщиной и её соседями, по её показаниям, началась 26 лет назад, — рассказала «Комсомольской правде на Северном Кавказе» руководитель пресс-службы следственного управления СКР по Ставрополью Екатерина Данилова. — Подозреваемая призналась, что конфликты и недопонимания между соседями начались сразу после въезда женщины в новый дом. Тем более людям приходилось часто встречаться, ведь одной стеной дом подозреваемой находился на участке пострадавших.

Соседская война

Мелкая вражда переросла в нечто большее в 2010 году. Соседи начали «устраивать всякие диверсии», покушаясь на ту самую стену. По словам самой женщины, они били и повреждали её, и «даже лупили по ней топором». Подозреваемая уверена, что таким образом её хотели выжить из дома. Истиные причины такого поведения супружеской пары пока неизвестны даже следователям — потерпевших еще только предстоит опросить.

Происходящее женщина воспринимала близко к сердцу — вместе с ней жила пожилая мама, которой нужен был покой и уход. Тем более, что проблемная стена была несущей. Её разрушение, которое беспокойная женщина видела в страшных снах, могло обернуться катастрофой.

Чтобы хоть как-то укрепить дом и защититься от нападок соседей, шесть лет назад женщина решила сделать капитальный ремонт стены. Она привела пострадавшую конструкцию в порядок, залила новый бетон, укрепила фундамент и запаслась надеждой, что кошмар перкратится.

Женщина заказала убийство, но неудачно. Фото: кадр видео СУ СКР по Ставропольскому краю

Отчаяние

Какое-то время прошло в более-менее спокойной обстановке. Добрососедские отношения наладить не удалось, но и открытых проявлений ненависти не было. До сентября этого года, когда супружеская пара, по словам подозреваемой, зачем-то начала сверлить злополучную стену. Вряд ли они хотели повесить на неё новую полку!

Сердце женщины оборвалось. Она никак не могла защитить свой дом. И ненавистные соседи, которых она винила уже во всех смертных грехах, решили добить её. Женщина решила, что сидеть сложа руки нельзя. От врагов пора избавляться, В самом прямом смысле.

Подозреваемая начала искать киллера, видя в нём единственную надежду. И, вскоре, поиски увенчались успехом. Подробности оперативники не раскрывают, но оказалось, что вместо наёмного убийцы на отчаявшуюся жительницу Будённовска вышли полицейские. Один из сотрудников МВД представился человеком, который, за разумную плату, сможет выполнить заказ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/671377" frameborder="0"></iframe> Заказала убийство сверливших стену соседей.Видео: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Грязное дело

Женщина буквально мечтала о смерти супружеской пары. Более того, на оперативной видеозаписи она рассуждает о том, что, для окончательного спокойствия ей нужно «убрать» семерых человек. Однако «для начала» договорились на двойное убийство. За это она предложила оперативнику 100 тысяч рублей.

Заказчица оказалась требовательной. Во-первых, убийство должно было произойти в её отстутствие. Во-вторых, всё должно выглядеть, как несчастный случай: соседи должны были задохнуться бытовым газом. В третьих, чтобы убедиться в том, что дело сделано, киллер должен был предоставить снимки погибших.

Оперативникам пришлось согласиться на эти условия. Они произвели инсценировку убийства, сделали фотографии и радостная заказчица выдала им 100 тысяч. Ловушка захлопнулась, и на её руки тут же надели наручники.

Однако до сих пор следствию не известны все аспекты произошедшего. В первую очередь, не ясны мотивы пострадавших. Действительно ли соседская семья пыталась навредить женщине, или большая часть истории — плод её фантазии и страха, покажет экспертиза.

— На данный момент мы не можем с уверенностью ничего сказать, уголовное дело только что возбуждено. Нам нужно допросить пострадавших, чтобы составить более полную картину произошедшего. Кроме того, назначена психологическая экспертиза, чтобы убедиться во вменяемости подозреваемой, — объяснила Екатерина Данилова.

Следствие по громкому делу продолжается.