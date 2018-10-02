2018-10-02T16:30:31+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии родились двое детей весом по 5 кг

Мамы и малыши чувствуют себя хорошо
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Вот так выглядит один из малышей в сравнении с ребеночком средних размеров. Фото: Минздрав КЧРВот так выглядит один из малышей в сравнении с ребеночком средних размеров. Фото: Минздрав КЧР
Изменить размер текста:

В роддоме Черкесска на свет появились девочка и мальчик весом около 5 кг. И хотя роды были оперативными, малыши и мамы чувствуют себя хорошо.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Республиканском перинатальном центре, для их медиков рождение "богатырей" уже перестало быть редкостью.

- За 2017 год у нас появились на свет 271 ребенок весом 4,1 - 4,9 кг. Эти детки считаются крупным плодом, - говорит главный врач перинатального центра Евгения Пономарева. - Но у нас рождаются и "гиганты" - малыши весом от 5,2 до 5,7 кг. Только за 2018 год таких случаев было три или четыре.

Со слов Евгении Борисовны, крупные младенцы появляются на свет в двух случаях: из-за наследственных особенностей или из-за болезни мамы - например, сахарного диабета или нарушения обмена веществ. И выходит, что именно от этого будет зависеть здоровье "богатыря".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Зайцев, доктор медицинских наук: Алкоголь в любых дозах - одурачивание! Вот когда это поймем, тогда и не будем гадать, с какого возраста можно выпивать...
Известный психиатр попытался растолковать это нашему обозревателю в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
В Ингушетию вернулись из Сирии более 300 военных
Невинномысские школьники окончили Осеннюю олимпиадную школу Фонда Андрея Мельниченко
В Махачкале корова с лестницей на голове разбила десятки машин - видео
Дорога через Буйнакский перевал в Дагестане перекрыта из-за КТО
Жительница Ставрополья заказала киллеру убийство соседей, сверливших стены
Защита Абдулатипова обжаловала его арест
Ессентукский парк спецтранспорта принял первую партию коммунальной техники
На Ставрополье директор продала трактор сельской школы, чтобы погасить долги
Через семь лет федерального розыска в Москве поймали ставропольского мошенника
8 махачкалинских чиновников пойманы на сокрытии доходов
В Ставрополе студент спровоцировал автоаварию с тремя пострадавшими
На Ставрополье цистерна спровоцировала тройное ДТП на автозаправке
В Ставропольском крае неадекватный водитель попытался скрыться от полиции
На Ставрополье выбрали нового главу Шпаковского района
Жительница Ставрополья покусала полицейского за палёную водку
После смертельной аварии девушке из Северной Осетии нужна донорская кровь
В КБР «Нива» врезалась в BMW: один человек погиб, шестеро пострадали
На Ставрополье бизнесмен и руководство колонии «распилили» 4,5 млн
В ставропольском магазине рецидивист напал с ножом на продавца - видео
Деревянная балка упала на 8-летнюю девочку в ставропольском Драмтеатре
Суд начнёт рассмотрение дела бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева
В Ессентуках стартовал конкурс «Я люблю тебя, бабушка!»
В Дагестане футбольный рефери забил мяч и засчитал гол
Студент устроил в Ставрополе ДТП с пятью пострадавшиими
Дагестан оказался главным регионом России по числу сторонников ЗОЖ