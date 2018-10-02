В Карачаево-Черкесии родились двое детей весом по 5 кг

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T16:30:31+03:00

Вот так выглядит один из малышей в сравнении с ребеночком средних размеров. Фото: Минздрав КЧР

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В роддоме Черкесска на свет появились девочка и мальчик весом около 5 кг. И хотя роды были оперативными, малыши и мамы чувствуют себя хорошо.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Республиканском перинатальном центре, для их медиков рождение "богатырей" уже перестало быть редкостью.

- За 2017 год у нас появились на свет 271 ребенок весом 4,1 - 4,9 кг. Эти детки считаются крупным плодом, - говорит главный врач перинатального центра Евгения Пономарева. - Но у нас рождаются и "гиганты" - малыши весом от 5,2 до 5,7 кг. Только за 2018 год таких случаев было три или четыре.

Со слов Евгении Борисовны, крупные младенцы появляются на свет в двух случаях: из-за наследственных особенностей или из-за болезни мамы - например, сахарного диабета или нарушения обмена веществ. И выходит, что именно от этого будет зависеть здоровье "богатыря".