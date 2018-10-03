2018-10-03T13:18:53+03:00
Происшествия

Адвокаты Омарова объяснили, откуда у дагестанского чиновника шикарный особняк и раритетный автопарк

Экс-главу управления дорог республики с кличкой "Киллер" оставили под арестом
Евгения СОКОРЕВА
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Подозревают бывшего начальника ФАД "Каспий" в мошенничествеПодозревают бывшего начальника ФАД "Каспий" в мошенничествеФото: Евгения СОКОРЕВА
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Решением Верховного суда Дагестана подозреваемый в коррупции экс-глава управления дорог Магомедрасул Омаров просидит в СИЗО до 9 ноября.

Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказал источник в ведомстве.

- Решение Советского районного суда Махачкалы от 9 сентября осталось без изменений. Апелляционная жалоба адвокатов - без удовлетворения, - сообщили в суде.

Отметим, что защита чиновника не только не согласна с этим решением, но и возмущена материалами в СМИ о шикарной жизни Омарова. Адвокат говорит, что особняк, машины и прочее подзащитный вместе с женой могут себе позволить. Со слов Рустама Русланова, у них на каждого задекларирован доход в 67 миллионов рублей, а значит на роскошную жизнь они честно заработали.

Напомним, в криминальных кругах бывший глава ФКУ Упрдор "Каспий" известен как "Киллер", и в СИЗО Магомедрасул Омаров попал после масштабных обысков в его дворце. Сейчас на чиновника заведено дело о мошенничестве в особо крупных размерах - за откаты ему грозит до 10 лет колонии.

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