ВТБ аккредитовал новый объект строительного холдинга «Эвилин»

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-03T12:17:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый жилищный комплекс возведут по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 1. В нем будут представлены 1, 2, 3-комнатные квартиры. Планируемая сдача дома - второй квартал 2021 года.

Квартиру в аккредитованной новостройке можно приобрести с помощью ипотечного кредита банка ВТБ по ставке от 8,9% в рамках предложения «Больше метров - меньше ставка» для квартир площадью от 65 м кв. Для зарплатных клиентов Группы ВТБ и других групп клиентов ипотека предлагается под 9,1%.

Программа банка «Победа над формальностями» позволяет получить кредитное решение в течение суток, предоставив всего 2 документа.

- Холдинг «Эвилин» - один из ведущих застройщиков Ставрополья и наш давний партнер, - подчеркнула Елена Винокурова, руководитель розничного бизнеса ВТБ на Ставрополье. - Мы ценим сложившееся сотрудничество, нацелены на его развитие.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Эвилин» Владимир Ткаченко отметил:

- Наша компания сотрудничает с ВТБ более 8 лет. Все наши жилые комплексы были аккредитованы банком, благодаря этому сотни клиентов смогли стать обладателями долгожданных квартир. Мы рады, что новый Жилой комплекс «Салют» запускаем с нашим партнером. ВТБ стал первым банком, который аккредитовал наш объект. Уверен, что он заинтересует жителей Ставрополья, которые пока не решили жилищный вопрос, а ВТБ поможет нашим клиентам доступной ипотекой.

На правах рекламы