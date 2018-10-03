2018-10-03T14:27:34+03:00
Общество

Синтоловый качок раскачал свои " базуки" ещё больше

Кирилл Терешин похвастался увеличенным бицепсом [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсети героя публикацииФото: соцсети героя публикации
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Синтоловый качек рассказал у себя в соцсетях о последней цифре замеров "базук". Со слов фрика из Пятигорска, бицепс его вырос до 62 см, а значит теперь ему нет равных в России.

Фото: соцсети героя публикации

Фото: соцсети героя публикации

- Ни у кого таких рук нет , всё точка , я номер 1 (орфография и пунктуация соблюдены), - подписал свое фото Терешин.

В комментариях к новости антифанаты качка по-своему поздравили Кирилла, признав его уникальность в своеобразии умственной активности.

- Синяя ножка Буша, а не рука. Такую даже домохозяйки на суп не возьмут, - добавляют пользователи. - Что и главное кому ты пытаешься доказать?

Еще в своем Instagram Кирилл "Руки-Базуки" показал результаты тренировок в спортзале. Занятий, правда, было только два.

Фото: соцсети героя публикации

Фото: соцсети героя публикации

- Ну что войны как вам плечи , аххахаха 2 тренировка только (орфография и пунктуация соблюдены), - написал Терешин.

Под постом с фото комментаторы посоветовали фрику озаботиться своим здоровьем. Пользователи обратили внимание, что руки Кирилла снова стали цвета "помидоров" и выглядят воспаленными.

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