Синтоловый качок раскачал свои " базуки" ещё больше
Синтоловый качек рассказал у себя в соцсетях о последней цифре замеров "базук". Со слов фрика из Пятигорска, бицепс его вырос до 62 см, а значит теперь ему нет равных в России.
Фото: соцсети героя публикации
- Ни у кого таких рук нет , всё точка , я номер 1 (орфография и пунктуация соблюдены), - подписал свое фото Терешин.
В комментариях к новости антифанаты качка по-своему поздравили Кирилла, признав его уникальность в своеобразии умственной активности.
- Синяя ножка Буша, а не рука. Такую даже домохозяйки на суп не возьмут, - добавляют пользователи. - Что и главное кому ты пытаешься доказать?
Еще в своем Instagram Кирилл "Руки-Базуки" показал результаты тренировок в спортзале. Занятий, правда, было только два.
Фото: соцсети героя публикации
- Ну что войны как вам плечи , аххахаха 2 тренировка только (орфография и пунктуация соблюдены), - написал Терешин.
Под постом с фото комментаторы посоветовали фрику озаботиться своим здоровьем. Пользователи обратили внимание, что руки Кирилла снова стали цвета "помидоров" и выглядят воспаленными.