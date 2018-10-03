На Кавказе самый низкий уровень смертности в России

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-03T10:59:50+03:00

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Сразу три региона Северного Кавказа попали в список субъектов Российской Федерации с самой низкой смертностью. Об этом свидетельствует исследование фонда ОНФ «Здоровье», проведённое на основе данных Росстата.

Предметом изучения специалистов стали первые семь месяцев 2018 года. Согласно майским указам президента, к 2024 году смертность в стране должна быть снижена до показателя 10,9 случая на тысячу человек. Однако пока тенденции не радуют: в текущем году положительную динамику показали лишь 23 региона, а в 55 наблюдаются отрицательные тенденции.

Однако регионы Северного Кавказа уже сейчас показывают блестящий результат. Здоровье местных жителей позволяет показывать потрясающие результаты. Так, на первом месте в списке оказалась Ингушетия, где на тысячу человек смертность составила лишь 2,8 жителя. На втором месте расположилась Чечня с показателем в 4,5 человека. Третье место занял Ямало-Ненецкий округ, а на четвёртом снова оказался Северо-Кавказский регион — смертность в Дагестане не превысила показателя в 5 смертей на 1000 человек.

Кроме того, субъекты СКФО показывают положительную статистику. Та же Ингушетия стала лидером и по уменьшению уровня смертности — средний показатель в регионе снизился на 6,8%. Следом идут Калмыкия и Севастополь.

В минздраве Ингушетии рассказали, что такие положительные результаты стали результатом здорового образа жизни, который ведёт большинство жителей Северного Кавказа. Кроме того, в республике действует программа повышения качества медицинской помощи, появляются новые медецинские центры, а больницы снабжаются современным оборудованием, что помогает своевременно диагностировать и эффективно бороться с болезнями.