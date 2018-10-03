Дагестан и Чечня вновь будут получать самые большие дотации в стране

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-03T11:50:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Дагестан и Чечня вновь войдут в топ-5 регионов, получающих самые большие дотации от федерального центра. При чём РД в 2019 году станет абсолютным лидером среди всех субъектов, а Чечня займёт 4 место. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» стало известно из материалов к проекту формирования бюджета Российской Федерации.

Согласно документам, для выравнивания бюджетной обеспеченности в 2019 году Дагестан получит из Москвы 66, 3 миллиарда рублей. На втором и третьем местах окажутся Якутия (46,9 млрд руб.) и Камчатский край (37,4 млрд руб.), а четвертое уверенно займёт Чечня, с показателем в 30,4 миллиарда.

При этом дотации для обеих республик показывают существенный рост. Так, в текущем году в Дагестан было направлено 59 млрд., соответственно рост финансовых вливаний составит 12,3%. Чечня же получила 27 миллиардов, и её показатель вырос на 12,4%.

Нужно отметить, что, несмотря на увеличение сумм, с 2014 года эта пятёрка лидеров остаётся неизменной, регионы лишь иногда меняются местами. В данный момент на спонсирование «топ-5» Москва тратит почти треть всей суммы, распределяемой на 85 регионов страны.

Стоит заметить, что в следующем году суммы дотаций вырастут почти для всех. Большие суммы получат 49 регионов, а для 23 господдержка снизится. Среди субъектов, показавших наибольший прирост также числится Ставропольский край и Кабардино-Балкария. Здесь объём дотаций увеличится на 15%.

Отметим, что дотационность регионов во многом зависит от уровня собираемости налогов. С этим некоторые республики СКФО испытывают большие проблемы. Так, в Дагестане, не смотря на большие усилия, прилагаемые новым руководством, ситуация с увеличением этой статьи пополнения бюджета за последний год улучшилась лишь незначительно.

Несомтря на это, в республики уничтожаются коррупционные схемы и проводится чистка кадров, которая, в итоге, должна привести к положительным результатам и серьёзно улучшить ситуацию в регионе.