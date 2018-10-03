В Дагестане после взрыва в школе возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-03T13:12:22+03:00

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в школе в Дагестане Фото: Олег ЗОЛОТО

При детонации бытового газа тяжёлые травмы получили пять человек [видео]

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В Дагестане возбуждено уголовное дело после взрыва в тренерской комнате средней школы. От хлопка бытового газа был нанесён тяжкий вред здоровью пятерых учеников.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в следственном управлении СКР по Республике Дагестан, уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

— По данным следствия, инцидент произошёл вечером во вторник, около 21:00 по московскому времени. Хлопок газовоздушной смеси произошёл в тренерской комнате спортзала детско-юношеской спортшколы. В тот момент в комнате находились пятеро подростков, — рассказали в пресс-службе.

Следователи выяснили, что источником утечки стала газовая труба, проходившая впритык к зданию. Через трещины в стенах помещения газ попадал внутрь, медленно накапливаясь. И, в момент включения электрических приборов, появилась искра, которая спровоцировала детонацию смеси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/671503" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пострадавших после взрыва в школе в Дагестане.

Все пострадавшие — подростки 2000–2004 годов рождения. Молодые люди доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Их состояние оценивается как крайне тяжелые, а ожоги покрывают от 50 до 80 процентов кожи. Медики решают вопрос о переводе пострадавших в Москву.

В это время следователи занимаются поиском должностных лиц, ответственных за утечки газа. Сообщается, что ученики не единожды обращались к руководству с жалобами на запах газа, в том числе и к директору спортшколы.

Также проводятся различные экспертизы, призванные помочь установить все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/671492" frameborder="0"></iframe> В Дагестане в селе Эбдалая Левашинского района прогремел взрыв в спортзале школы.

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