В Дагестане после взрыва в школе возбуждено уголовное дело
В Дагестане возбуждено уголовное дело после взрыва в тренерской комнате средней школы. От хлопка бытового газа был нанесён тяжкий вред здоровью пятерых учеников.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в следственном управлении СКР по Республике Дагестан, уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
— По данным следствия, инцидент произошёл вечером во вторник, около 21:00 по московскому времени. Хлопок газовоздушной смеси произошёл в тренерской комнате спортзала детско-юношеской спортшколы. В тот момент в комнате находились пятеро подростков, — рассказали в пресс-службе.
Следователи выяснили, что источником утечки стала газовая труба, проходившая впритык к зданию. Через трещины в стенах помещения газ попадал внутрь, медленно накапливаясь. И, в момент включения электрических приборов, появилась искра, которая спровоцировала детонацию смеси.
Эвакуация пострадавших после взрыва в школе в Дагестане.
Все пострадавшие — подростки 2000–2004 годов рождения. Молодые люди доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Их состояние оценивается как крайне тяжелые, а ожоги покрывают от 50 до 80 процентов кожи. Медики решают вопрос о переводе пострадавших в Москву.
В это время следователи занимаются поиском должностных лиц, ответственных за утечки газа. Сообщается, что ученики не единожды обращались к руководству с жалобами на запах газа, в том числе и к директору спортшколы.
Также проводятся различные экспертизы, призванные помочь установить все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.
В Дагестане в селе Эбдалая Левашинского района прогремел взрыв в спортзале школы.
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