Пострадавших после взрыва в Дагестане детей отправили в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 23:00 2018-10-03T23:04:58+03:00

Трое из пяти подростков будут лечиться в одном из лучших ожоговых центров страны

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Подростков, пострадавших при взрыве газа в спортшколе дагестанского села Эбдалая перевозят в федеральный ожоговый центр, находящийся при клинике Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Сегодня спецборт МЧС доставил туда троих молодых людей. Решение по ещё двоим пострадавшим будет приниматься завтра.

— Специалисты федерального ожогового центра прибыли в Махачкалу, где в Республиканской клинической больнице они осмотрели детей. После этого на консилиуме было принято решение эвакуировать троих пациентов. По мнению специалистов, транспортировке подлежат два мальчика с ожогами тела более 40% и третий с ожогами тела до 80%. На борту пострадавших сопровождают врачи и психологи, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным минздрава, в четверг в республику приедет главный комбустиолог России (специалист по ожогам, — прим. ред.) Андрей Алексеев, который поможет медикам принять верное решение ещё по двум пациентам.

Напомним, что взрыв в тренерской комнате школы в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана произошёл во вторник, около 21:00 по московскому времени. В момент хлопка там находились пять учеников.

Возраст пострадавших от 14 до 18 лет. Молодые люди получили серьёзнейшие ожоги от 40 до 90 процентов поверхности кожи. Они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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