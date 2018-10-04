Златан Ибрагимович: Нурмагомедов победит Макгрегора

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-04T18:23:48+03:00

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Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович дал свой прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Швед уверен, что победителем станет дагестанский «Орёл».

— Я видел Хабиба. Он настоящий зверь. Если вгрызается в кого-то в пределах октагона, то не оставляет ни единого шанса. Его стиль ведения боя изматывает, заставляет соперника страдать. А в конце просто вынуждает противника сдаться, при чём сдаваться так, что это выставляет его в самом ужасном свете, — цитирует слова Ибрагимовича английское издание Mirror.

Несмотря на то, что Златан, как и Макгрегор очень любят эпатировать публику, именно спокойствие и скромность Нурмагомедова подкупили шведа.

— Хабиб кажется тихим и спокойным, особенно на фоне Конора. Но на самом деле он куда более опасен, чем кажется. Я помню другого подобного русского бойца — Фёдора Емельяненко. Хабиб из того же теста. Он молчалив до боя, но после удара гонга начинается что-то невообразимое, — поделился мнением ленегдарный футболист.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретятся в октагоне на UFC 229 в Лас-Вегасе. На кону — пояс чемпиона в лёгком весе, которым в данный момент владеет дагестанец. Спортсмены встретятся в октагоне ранним утром 7 октября по московскому времени.