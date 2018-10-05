Хабиб Нурмагомедов покинул пресс-конференцию в Лас-Вегасе, не дождавшись Макгрегора
В американском Лас-Вегасе прошла пресс-конференция накануне поединка между действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Российский боец пришел на мероприятие вовремя, в том время как его визави опоздал ровно на 27 минут. Нурмагомедов спустя 15 минут после начала пресс-конференции покинул зал, так и не дождавшись прихода ирландца. В итоге, на вопросы СМИ отвечали только Нурмагомедов и непосредственно президент UFC Дэйна Уайт.
- Большое спасибо моим преданным болельщикам, без них этого великого боя никогда не состоялось бы. Но я жду этого парня уже больше пятнадцати минут, а его всё нет и нет. Это называется неуважение. В таким случае, увидимся уже завтра на предстоящей церемонии взвешивания, — заявил Нурмагомедов.
Также Хабиб Нурмагомедов заявил, что не пожмет руку Макгрегору после их боя в рамках UFC.
Пришедший после Макгрегор объяснил свое опоздание сильными автомобильными пробками на дорогах. Напомним, поединок дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова и его ирландского противника Макгрегора состоится 6 октября в американском городе Лас-Вегасе. Но страсти накалились задолго до начала боя. Бойцы постоянно троллят друг друга в соцсетях и на пресс-конференциях.
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