Хабиб Нурмагомедов покинул пресс-конференцию в Лас-Вегасе, не дождавшись Макгрегора

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-05T10:15:15+03:00

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегром состоится в Лас-Вегасе.

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В американском Лас-Вегасе прошла пресс-конференция накануне поединка между действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Российский боец пришел на мероприятие вовремя, в том время как его визави опоздал ровно на 27 минут. Нурмагомедов спустя 15 минут после начала пресс-конференции покинул зал, так и не дождавшись прихода ирландца. В итоге, на вопросы СМИ отвечали только Нурмагомедов и непосредственно президент UFC Дэйна Уайт.

- Большое спасибо моим преданным болельщикам, без них этого великого боя никогда не состоялось бы. Но я жду этого парня уже больше пятнадцати минут, а его всё нет и нет. Это называется неуважение. В таким случае, увидимся уже завтра на предстоящей церемонии взвешивания, — заявил Нурмагомедов.

Также Хабиб Нурмагомедов заявил, что не пожмет руку Макгрегору после их боя в рамках UFC.

Пришедший после Макгрегор объяснил свое опоздание сильными автомобильными пробками на дорогах. Напомним, поединок дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова и его ирландского противника Макгрегора состоится 6 октября в американском городе Лас-Вегасе. Но страсти накалились задолго до начала боя. Бойцы постоянно троллят друг друга в соцсетях и на пресс-конференциях.

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