СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-05T11:58:30+03:00

Юнус-Бек Евкуров: "Без точных границ между Чечней и Ингушетией могло бы быть еще хуже" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Юнус-Бек Евкуров подписал закон об окончательном установлении административной границы между Чеченской республикой и Ингушетией. Как уточнили в администрации главы северокавказской республики, в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам еще будет нужно привести в порядок все республиканские документы о границе.

Ранее сообщалось, что депутаты Народного собрания Ингушетии одобрили и приняли законопроект "Об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". За законопроект на закрытом заседании проголосовали семнадцать ингушских парламентариев, три депутата высказались против. Еще пятеро воздержались от голосования.

Парламентское одобрение документа о границе проходило на фоне крупного стихийного митинга в столице республики городе Магасе. Участники решительно протестовали против несправедливой по их мнению передачи части территории Ингушетии соседней Чечне. В акции протеста, по данным полиции Ингушетии, приняли участие примерно 2-3 тысяч человек. К собравшимся с речью вышел лично Юнус-Бек Евкуров, из толпы в него полетела бутылка.

Напомним, 26 сентября Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров представили и одобрили договор о демаркации административной границы Чечни и Ингушетии. Документ предусматривает обмен равными по площади нежилыми территориями между двумя соседними регионами.

- Такой документ - еще один важный шаг к укреплению дружбы и мира между братскими вайнахскими народами. Это, безуслово поможет избежать любых потенциальных кризисов в будущем, - заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров, в своей речи к ингушскому народу. - Мы перед созданием этого договора посмотрели вперед, и поняли, что дальше без четко установленных административных границ может быть еще хуже.