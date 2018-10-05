Ректоры медуниверситетов из Европы и Азии собрались в Ставрополе

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-05T14:05:52+03:00

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На минувшей неделе краевая столица поприветствовала в стенах Ставропольского государственного медицинского университета иностранных гостей из Индии, Китая, Азербайджана, Иордании, Литвы и Германии. Некоторые из приглашенных на 80-летие СтГМУ ученых в Ставрополе впервые.

Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом «Комсомолки».

- Это первая наша поездка. Очень красивый город и престижный университет. Уровень преподавателей в СтГМУ очень высокий. Мы надеемся, что при тесном взаимодействии в будущем китайская и российская медицина вместе достигнут больших результатов на благо наших межгосударственных отношений, - сказал проректор Харбинского медицинского университета, господин Фанг Чуанлонг.

Первый раз в Ставрополе и заместитель декана медицинского факультета Вильнюсского университета Наталья Фаткулина:

- Я высоко оцениваю динамичное развитие российской медицины. Замечательно, что наблюдается процесс ее сближения с мировой. Раньше исследования велись закрыто, а сейчас университеты, как, например, ставропольские, открыты для научного сотрудничества. Мы планируем много совместных исследований с учеными СтГМУ. Образование, я считаю, в Ставрополе очень высокого уровня, - сказала госпожа Фаткулина, - Надо разводить политику и науку в разные углы. Ученые, которые считают, что способны сделать открытие во благо человечества, не могут закрывать проекты из-за геополитических убеждений. Никаких сложностей с приездом в Россию у меня не было. Наш университет настроен на результат. Меньше года назад ставропольская делегация гостила у нас, и мы уже тогда определили направления сотрудничества и хотим это реализовать, - уверена Наталья Фаткулина.

Наталья Фаткулина из ЛитвыФото: Евгения СОКОРЕВА

Такого же мнения выпускница Ставропольского государственного медицинского университета профессор из Германии. Разговаривает госпожа Ингрид Пете хоть и с сильным акцентом, но на русском. Она жила в Ставрополе до 1969 года и погостить здесь хотела уже очень давно.

- Я так счастлива была получить приглашение. Мне оказали такой сердечный прием. Ставрополь очень нравится. Я здесь была последний раз, когда оканчивала учебу, и сейчас почти все мои коллеги из Германии - бывшие студенты СтГМУ, - добавила госпожа Пете.

Ингрид Пете из ГерманииФото: Евгения СОКОРЕВА

А вот делегация из Индии уже посещала Ставрополь и свое возвращение назвала не последним. Уже много лет студенты из этой страны получают здесь отличное медицинское образование. Эту добрую традицию партнеры из Азии хотят сохранить.

- Студенты, которые получают знания в Ставрополе, по окончании вуза возвращаются домой и приносят большую пользу здравоохранению Индии. Это продолжается еще со времен СССР, - сказал министр образования и благосостояния при посольстве Индии в России Алок Радж.

Алок Радж из ИндииФото: Евгения СОКОРЕВА

КСТАТИ

На празднование 80-летия Ставропольского медицинского университета также прибыли делегации из Иордании, Азербайджана и Донецкой народной республики. Как и с другими гостями, с ними СтГМУ планирует плодотворное сотрудничество в сфере науки и образования. С большинством участников встречи уже достигнуто соглашение по академической мобильности студентов.

Еще почетными гостями встречи стали эксперт ВОЗ госпожа Бранки Легетич из Сербии и председатель Комитета по образованию и науки Госдумы РФ и академик РАН Геннадий Онищенко. Во время конгресса в СтГМУ они обсудили стратегически важный для России вопрос здоровьесберегающих технологий. Конкретно речь шла об улучшении качества питания.