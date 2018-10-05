ВТБ финансирует дорожное строительно-ремонтное предприятие в СКФО

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-05T14:31:31+03:00

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ВТБ в СКФО выиграл аукцион на предоставление невозобновляемой кредитной линии с лимитом в 40 млн рублей сроком на полтора года ГУП «Кировское МДРСУ». Заемные средства предприятие направит на финансирование своей текущей деятельности.

Банк установил компании гарантийный лимит в размере 200 млн рублей на срок до двух лет для обеспечения заявок на участие в тендерах и исполнения обязательств по государственным контрактам. В рамках этого лимита ВТБ уже выдал предприятию две гарантии на общую сумму 108 млн рублей на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Зеленокумск - Соломенское - Степное.

Александр Дыренко, управляющий корпоративным бизнесом банка ВТБ в СКФО, подчеркнул:

- За восемь месяцев текущего года мы предоставили компаниям дорожной отрасли региона банковские гарантии на сумму более чем 230 млн рублей. ВТБ открыт для сотрудничества и готов со своей стороны максимально содействовать развитию транспортной инфраструктуры в округе.

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