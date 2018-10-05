"Чеченский халк": побреюсь налысо, если Хабиб не закончит бой до 3 раунда

СЕГОДНЯ 18:50 2018-10-05T19:02:26+03:00

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"Чеченский халк" Асхаб Тамаев публично пообещал побрить голову налысо, если в поединке Нурмагомедов-МакГрегор боец из Дагестана не одержит победу до 3 раунда:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/671936" frameborder="0"></iframe> "Чеченский халк" готов лишиться волос ради спора о молниеносной победе Нурмагомедова.

Как мы видим, в пари участвуют Тамаев и его приятель и спорят они не о том, кто выиграет - в победе Хабиба уверенны оба - а о том, сколько времени продлится бой.

Удивляют в соглашении ставки. Пока друг Асхаба кладет на кон полмиллиона рублей, "халк" заявляет, что слишком беден для равноценного предложения и может в случае проигрыша предложить только лысую голову:

- Я считаю, что бой продлится больше, чем три раунда и Хабиб выиграет боевым приемом, или же по итогу всего боя судьи дадут ему победу по очкам. Ставлю на это полмиллиона, - говорит оппонент Тамаева.

- А я считаю, что Хабиб выиграет в первых трех раундах. Думаю, во втором раунде возьмет болевым приемом. Ну, максимум продлится три раунда. Так как я бедный студент и денег у меня нету, если бой продлится дольше 3 раундов, я побреюсь налысо. Скоро эти 500 тысяч будут моими, - возражает Асхаб.

Фанаты "Чеченского халка" оценили его веру в соотечественника, но советуют уже готовить бритву:

- Я знаю, кто победит, кому-то придется побриться, - пишут пользователи. - Брейся, ведь Конор выиграет.

Лишится Асхаб шикарной шевелюры или нет, станет известно уже послезавтра.

Напомним, уже ставший самым популярным за всю историю проведения соревнований UFC бой Нурмагомедов-МакГрегор состоится в Лас-Вегасе 7 октября.

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