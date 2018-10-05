"Чеченский халк": побреюсь налысо, если Хабиб не закончит бой до 3 раунда
"Чеченский халк" Асхаб Тамаев публично пообещал побрить голову налысо, если в поединке Нурмагомедов-МакГрегор боец из Дагестана не одержит победу до 3 раунда:
"Чеченский халк" готов лишиться волос ради спора о молниеносной победе Нурмагомедова.
Как мы видим, в пари участвуют Тамаев и его приятель и спорят они не о том, кто выиграет - в победе Хабиба уверенны оба - а о том, сколько времени продлится бой.
Удивляют в соглашении ставки. Пока друг Асхаба кладет на кон полмиллиона рублей, "халк" заявляет, что слишком беден для равноценного предложения и может в случае проигрыша предложить только лысую голову:
- Я считаю, что бой продлится больше, чем три раунда и Хабиб выиграет боевым приемом, или же по итогу всего боя судьи дадут ему победу по очкам. Ставлю на это полмиллиона, - говорит оппонент Тамаева.
- А я считаю, что Хабиб выиграет в первых трех раундах. Думаю, во втором раунде возьмет болевым приемом. Ну, максимум продлится три раунда. Так как я бедный студент и денег у меня нету, если бой продлится дольше 3 раундов, я побреюсь налысо. Скоро эти 500 тысяч будут моими, - возражает Асхаб.
Фанаты "Чеченского халка" оценили его веру в соотечественника, но советуют уже готовить бритву:
- Я знаю, кто победит, кому-то придется побриться, - пишут пользователи. - Брейся, ведь Конор выиграет.
Лишится Асхаб шикарной шевелюры или нет, станет известно уже послезавтра.
Напомним, уже ставший самым популярным за всю историю проведения соревнований UFC бой Нурмагомедов-МакГрегор состоится в Лас-Вегасе 7 октября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Чеченский Халк" раскачал шею шире головы
Асхаб Тамаев показал, как он это делает [видео]
Посмотреть на бой Нурмагомедов - МакГрегор придут звезды Голливуда
Места болельщиков займут и всемирно известные бизнесмены Илон Маск и Роберт Крафт (ПОДРОБНЕЕ)
Макгрегор: Я верну пояс и покажу Хабибу, кто здесь король!
Ирландец готов решить все личные вопросы между спортсменами (ПОДРОБНЕЕ)
Нурмагомедов показал, как собирается победить Макгрегора
В новом видеоблоге чемпион UFC раскрыл главное условие победы (ПОДРОБНЕЕ)
Нурмагомедов потроллил Макгрегора цыплёнком
Хабиб опубликовал провокационный снимок в соцсетях [фото]
Конор Макгрегор: "В Дагестане у всех челюсти как у куриц"
В Нью-Йорке прошла его пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым (ПОДРОБНЕЕ)