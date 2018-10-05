В честь двухсотого юбилея в Грозном поженились 200 пар

СЕГОДНЯ 20:10 2018-10-05T20:52:08+03:00

В прошлом году в столице республики сыграли свадьбу 199 пар. Фото: соцсети

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Сегодня в честь 200-летия Грозного в столице Чечни поженили 200 пар. Церемония прошла одна и в Цветочном парке.

В честь 200-летия Грозного сыграли 200 свадеб .

Невест в по-королевски пышных платьях к парку у знаменитой высотки "Грозный-Сити" подвозил свадебный кортеж. Женихов - как полагается по чеченской традиции - рядом с красавицами не было. Невест сопровождали близкие будущего супруга. С национальными кувшинами в руках они проходили по Аллее сердец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/671967" frameborder="0"></iframe> Невесты проходят через Аллею сердец.

Всю церемонию невесты молчали, скромно опустив взгляд. По местным обычаям нельзя разговаривать до тех пор, пока не пройден ритуал "развязывания языка".

Кувшин, кстати, девушки несли тамаде, который с позволения невесты испивал из него воду. Взамен красавице, по чеченской традиции, вручали подарок.

По окончании церемонии невест отвезли в дома женихов.

Красавиц привезли на 200 автомобилях "Toyota Camry". Фото: соцсети

- Красочная свадебная церемония заинтересовала многочисленных гостей столицы, которые также почтили мероприятие своим присутствием. Очень важно, что сама церемония прошла в строгом соответствии с нормами Ислама и обычаями чеченского народа, - рассказал глава республики Рамзан Кадыров в соцсетях. - Я желаю новобрачным благополучия, долгих лет совместной жизни, взаимного уважения и добра. Будьте счастливы, наши молодожёны!

Это не первая многочисленная церемония бракосочетания в Грозном. В прошлом году в этот день в городе поженились 199 пар.