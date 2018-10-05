2018-10-05T21:25:44+03:00
Спорт

Нурмагомедов взвесился перед боем с МакГрегором

До самого ожидаемого поединка в Лас-Вегасе остались сутки
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

За сутки до боя прошло взвешивание Нурмагомедова и МакГрегора. Весы спортсменов показали нужные цифры: 70,3 кг у Хабиба и 70,1 у Конора.

Еще за 6 часов до церемонии взвешивания отец и тренер дагестанского спортсмена написал у себя в соцсетях, что сын в нужном весе и готов к поединку:

- Мы в весе за 6 часов до взвешивания. Альх1амдулилягь !!! - сообщил Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, самый ожидаемый за всю историю соревнований UFC поединок состоится в ночь на 7 октября в "T-Mobile-Арена".

В Лас-Вегас ради этого зрелища съедутся магнаты и всемирно известные знаменитости. В их числе: актеры Мэтт Деймон,Меган Фокс, Мэл Гибсон и бизнесмен Илон Маск.

Кстати, бой обещает быть интересны и после последних слов МакГрегора о том, что исход встречи решит, кто имеет право носить звание "короля" смешанных единоборств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Чеченский халк": побреюсь налысо, если Хабиб не закончит бой до 3 раунда

Асхаб Тамаев заключил рискованное пари перед предстоящим боем Нурмагомедова с МакГрегором [видео]

Нурмагомедов показал, как собирается победить Макгрегора

В новом видеоблоге чемпион UFC раскрыл главное условие победы (ПОДРОБНЕЕ)

Нурмагомедов потроллил Макгрегора цыплёнком

Хабиб опубликовал провокационный снимок в соцсетях [фото]

Конор Макгрегор: "В Дагестане у всех челюсти как у куриц"

В Нью-Йорке прошла его пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым(ПОДРОБНЕЕ)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции 4 октября 2018
Пресс-конференция Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Прямая онлайн-трансляция состоялась 4 октября 2018 года в Лас-Вегасе, когда в Москве было уже 5 октября 1:00 [видеотрансляция]
Новости 24