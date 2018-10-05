Нурмагомедов взвесился перед боем с МакГрегором

СЕГОДНЯ 21:21 2018-10-05T21:25:44+03:00

До самого ожидаемого поединка в Лас-Вегасе остались сутки

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За сутки до боя прошло взвешивание Нурмагомедова и МакГрегора. Весы спортсменов показали нужные цифры: 70,3 кг у Хабиба и 70,1 у Конора.

Еще за 6 часов до церемонии взвешивания отец и тренер дагестанского спортсмена написал у себя в соцсетях, что сын в нужном весе и готов к поединку:

- Мы в весе за 6 часов до взвешивания. Альх1амдулилягь !!! - сообщил Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, самый ожидаемый за всю историю соревнований UFC поединок состоится в ночь на 7 октября в "T-Mobile-Арена".

В Лас-Вегас ради этого зрелища съедутся магнаты и всемирно известные знаменитости. В их числе: актеры Мэтт Деймон,Меган Фокс, Мэл Гибсон и бизнесмен Илон Маск.

Кстати, бой обещает быть интересны и после последних слов МакГрегора о том, что исход встречи решит, кто имеет право носить звание "короля" смешанных единоборств.

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