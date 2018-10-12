2018-10-12T15:50:45+03:00
Происшествия

Через полгода после смертельного ДТП на мирового судью из КЧР все-таки завели дело

Расследование против Максима Якуша оттягивалось до последнего
Евгения СОКОРЕВА
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Пострадавшая машина и вероятный виновник трагедииПострадавшая машина и вероятный виновник трагедии
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В Карачаево-Черкесии спустя полгода после смертельной аварии завели уголовное дело на мирового судью Урупского района республики Максима Якуша. Скандальная история с отсрочкой расследования пьяного ДТП дошла до Москвы. Дело против Якуша возбудил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

- Максим Якуш подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла в мае этого года на 44 км трассы "Кавказ". Максим Якуш, по данным следствия, управлял авто "Toyota Prado" и вылетел навстречу легковушке "Kia". От удара лоб в лоб погибли двое из "Kia Rio". Ими оказались 19-летний солдат-срочник Владислав Гладской и местный предприниматель 35 лет Аскер Узденов.

Владислав Гладской и Аскер Узденов. Фото: соцсети

Владислав Гладской и Аскер Узденов. Фото: соцсети

Виновник страшного ДТП не только уцелел, но даже сам вылез из раскуроченной иномарки и скрылся. Свидетели нашли в его машине бутылки из-под спиртного и успели узнать в беглеце Якуша. Обо всем они рассказали следователям. Но завести уголовное дело на судью оказалось не так-то просто даже с показаниями.

По закону Максим Якуш мог стать подозреваемым только после лишения судейской неприкосновенности, а потому следственному отделу ничего не оставалось, как только ждать принятие соответствующего решения Высшей квалификационной коллегией судей.

Несколько месяцев коллегия молчала.

И вот, наконец, уже в октябре после лишения Якуша судейского статуса и вмешательства Москвы, дело пошло.

До этого СМИ писали, что Якуш остался безнаказанным за сбитую насмерть беременную женщину. Официального подтверждения этой информации как и уголовного дела нет.

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