ВТБ заключил соглашение с Гарантийным фондом Ставропольского края

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-08T12:20:27+03:00

Теперь предприниматели смогут использовать поручительство фонда в качестве частичного обеспечения по кредитам

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ВТБ в СКФО и ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» подписали соглашение о сотрудничестве.

Условия соглашения позволяют предпринимателям использовать поручительство фонда в качестве частичного обеспечения по кредитам (до 70%). Получение финансирования возможно на сумму от 1 млн рублей на срок до семи лет.

- Заключенное соглашение позволяет существенно расширить доступ малого и среднего бизнеса к дополнительным ресурсам, - прокомментировал Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в СКФО. - Получить кредит при отсутствии у предприятия собственного достаточного обеспечения становится проще, что послужит импульсом для развития региональных компаний.

Наша справка

ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» создан на основании распоряжения правительства Ставропольского края. Основным видом деятельности является предоставление поручительств по кредитным обязательствам субъектов МСП края в случае недостаточности собственных залоговых активов.

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