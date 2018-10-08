СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-08T14:05:28+03:00

В Кремле рассказали, как Путин смотрел бой Макгрегора и Нурмагомедова

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с эпизодами боя Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

Также президент горячо болел за россиянина и позвонил ему сразу же после одержанно победы. Об этом прессе сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Ночью, насколько я знаю, президент сам бой не смотрел, когда была первая трансляция, ночная. В повторе, по крайней мере, с какими-то эпизодами этого боя Владимир Владимирович ознакомился. Разумеется, он болел за Хабиба - россиянина, это вполне естественно. Это и подтвердил телефонный звонок, который президент сделал ему сразу после победы, - сказал на встрече со СМИ Дмитрий Песков.

Напомним, еще на пресс-конференции после боя Нурмагомедов рассказал о звонке от президента России Владимира Путина:

- Только что звонил Путин и сказал, что очень гордится моей победой, - заявил неоспоримый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нурмагомедов остался без чемпионского пояса несмотря на победу

Президент UFC Дана Уайт отказался отдавать награду из-за нарушения. Теперь боец может лишиться не только титула, но и права выступать под эгидой UFC (подробности).

Боец UFC Рамазан Эмеев: У Хабиба не могут забрать пояс, он победил честно

«Комсомолка» узнала у бойца UFC, как в Дагестане восприняли скандал вокруг боя Нурмагомедов — Макгрегор (подробности).

Итог боя Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор: россиянин победил ирландца и защитил чемпионский пояс

Хабиб Нурмагомедов без шансов победил хвастливого ирландца удушающим приёмом в 4 раунде (подробности).