2018-10-08T14:05:28+03:00
Общество

В Кремле рассказали, как Путин смотрел бой Макгрегора и Нурмагомедова

Президент России ознакомился с поединком в записи
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Кремле рассказали, как Путин смотрел бой Макгрегора и НурмагомедоваВ Кремле рассказали, как Путин смотрел бой Макгрегора и Нурмагомедова
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Президент РФ Владимир Путин ознакомился с эпизодами боя Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

Также президент горячо болел за россиянина и позвонил ему сразу же после одержанно победы. Об этом прессе сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Ночью, насколько я знаю, президент сам бой не смотрел, когда была первая трансляция, ночная. В повторе, по крайней мере, с какими-то эпизодами этого боя Владимир Владимирович ознакомился. Разумеется, он болел за Хабиба - россиянина, это вполне естественно. Это и подтвердил телефонный звонок, который президент сделал ему сразу после победы, - сказал на встрече со СМИ Дмитрий Песков.

Напомним, еще на пресс-конференции после боя Нурмагомедов рассказал о звонке от президента России Владимира Путина:

- Только что звонил Путин и сказал, что очень гордится моей победой, - заявил неоспоримый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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