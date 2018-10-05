2018-10-05T15:09:59+03:00
Полезное радио - Ставрополь

Коварные мужские болезни: Простатит и аденома предстательной железы

О причинах этих заболеваний, особенностях диагностики и лечения, рассказала профессор Татьяна Деревянко
Анна ИВЕРШИНЬ
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Президент общества урологов СКФО, к.м.н., профессор, заведующая кафедрой урологии и детской урологии-андрологии, находящейся на базе СККБ, Татьяна ДеревянкоПрезидент общества урологов СКФО, к.м.н., профессор, заведующая кафедрой урологии и детской урологии-андрологии, находящейся на базе СККБ, Татьяна ДеревянкоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коварные мужские болезни: Простатит и аденома предстательной железы

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