Коварные мужские болезни: Простатит и аденома предстательной железы
О причинах этих заболеваний, особенностях диагностики и лечения, рассказала профессор Татьяна Деревянко
Президент общества урологов СКФО, к.м.н., профессор, заведующая кафедрой урологии и детской урологии-андрологии, находящейся на базе СККБ, Татьяна ДеревянкоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коварные мужские болезни: Простатит и аденома предстательной железы
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