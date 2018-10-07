Самолет "Москва-Ереван" экстренно сел в аэропорту Ставрополя из-за болезни пассажира

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-07T17:02:35+03:00

Мужчину уже доставили в местную больницу, авиарейс вылетел дальше в российскую столицу

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Самолет, летевший рейсом Ереван - Москва, экстренно приземлился в аэропорту Ставрополя из-за сильного недомогания одного пассажира. Об этой информации "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в воскресенье в руководстве краевого аэропорта.

- На борту самолета один пожилой пассажир внезапно почувствовал себя плохо, летчики связались с землей и попросили посадки. Им диспетчеры разрешили. Самолет произвел срочную экстренную посадку в ближайшем аэропорту - Ставрополе. К месту была вызвана бригада медиков на "Скорой помощи". Тут же пассажира госпитализировали врачи, самолет вылетел дальше к месту назначения. Все оперативные службы сработали оперативно, - уточнили в ведомстве.

Пассажиру оказывают помощь медики. Его состояние не вызывает опасений. По предварительным данным, у пожилого мужчины, гражданина России, был приступ сердца.

Задержавшийся рейс прибыл в аэропорт Внуково в 16:55 мск воскресенья. Время задержки в пути составило примерно чуть больше часа. Об этом сообщает информационное онлайн-табло прибытия рейсов аэропорта.