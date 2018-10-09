В Дагестане за доносы на экстремистские посты в соцсетях обещают iPhone

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-09T13:23:55+03:00

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Министерство связи, информации и массовых коммуникаций Республики Дагестан запустило необычную акцию. Жителей региона призывают рассказывать об экстремистских публикациях в социальных сетях. Мотивация — новенькие смартфоны, а самый активный доносчик получит новенький iPhone.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в ведомстве, для того, чтобы местные жители могли анонимно рассказать об экстремистских публикациях, был создан специальный сайт анонимной «горячей линии». Здесь любой желающий может поделиться ссылками на посты, которые разжигают ненависть по национальному или религиозному признаку.

— «Горячая линия» позволяет пользователю указать ссылки на материалы в социальных сетях, нарушающие законодательство РФ. Эксперты национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму будут обрабатывать каждый запрос. Публикации с призывами к межнациональной ненависти или оскорбляющие представителей разнообразных религий будут направленны в силовые структуры, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе минсвязи Дагестана.

Несмотря на анонимность, в министерстве самым активным пользователям обещают роскошные подарки. Три самых активных пользователя сайта получат новые смартфоны. При чём за второе и третье место доносчики получат телефоны марки Xiaomi, а лучший борец с экстремизмом удостоится новенького iPhone.