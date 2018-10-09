С начала года на Северном Кавказе предотвратили шесть терактов

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-09T14:41:21+03:00

Силовики предотвратили шесть терактов, убили 50 боевиков, а ещё 63 участника бандформирований были задержаны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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С начала 2018 года на территории Северного Кавказа сотрудники силовых структур предотвратили шесть терактов и уничтожили 50 боевиков. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета в Махачкале сообщил директор ФСБ России, генерал Александр Бортников.

— За прошедший год с поддержкой власти правоохранительные органы реализовали комплекс силовых и профилактических мер, позволивших более чем в два раза снизить количество преступлений террористической направленности на территории СКФО. В частности, было предотвращено шесть терактов, обезврежено 50 участников бандформирований, арестовано 63 бандита и 142 пособника террористов, — сообщил Бортников.

По мнению директора ФСБ, несмотря на плодотворную работу на всех уровнях, в регионе сохраняется напряжённость из-за «ряда террористических угроз». В СКФО по прежнему пытаются вербовать сторонников и создавать свои ячейки международные террористические организации.

В первую очередь опасность для Северного Кавказа несут члены бандформирований, возвращающиеся из Сирии. Именно они могут наиболее эффективно вербовать новых террористов. Другой актуальной угрозой стало привлечение в ряды боевиков несовершеннолетних. Так в серии нападений на различные объекты в Чечне в августе этого года четверо из нападавших были подростками.

Также Бортников отметил, что бандиты стараются провоцировать религиозные и межконфессиональные конфликты, выбирая целями своих нападений храмы.