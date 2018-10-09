Осетинский боксёр пообещал наказать Мамаева и Кокорина в ринге

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-09T15:31:27+03:00

Дебоширам предложили доказать свою удаль в бою с профессионалом

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Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предложили доказать свою молодецкую удаль и выйти на ринг с профессиональным боксёром. Официальное обращение к футболистам записал профессиональный боксёр из Северной Осетии Казбек Кокоев.

— Тот, кто сегодня избил россиян в кафе назвав их китайцами — поступил очень плохо. Расизм недопустим! Я может тоже другой внешности, и фамилия у меня не русская, но пусть кто-то попробует ко мне из-за этого с кулаками полезть. В обычной жизни нужно вести себя как люди, а решать дела кулаками — на ринге. Предлагаю тем, кто напал на наших соотечественников в кафе, выйти со мной на ринг и мы посмотрим, как они заговорят, — заявил Кокоев в своём видеообращении, размещённом в Instagram.

Идею Казбека всецело поддержали в Федерации бокса России. Секретарь организации сегодня сообщил, что разделяет идею организации турнира между оскандалившимися футболистами Павлом Мамаевым, Александром Кокориным и боксёром Казбеков Кокоевым.

kokoev_kazbek77 Павла Мамаева и Александра Кокорина позвали подебоширить на ринг

Напомним, в понедельник 8 октября два скандально известных игрока устроили празднование 10-летия своей дружбы. Но после обильных возлияний торжество превратилось в дебош. Сначала, у московской гостиницы «Пекин», они избили водителя ведущей первого канала Ольги Ушаковой. С переломом носа и черепно-мозговой травмой его госпитализировали в реанимацию.

Сильно выпившие друзья успели скрыться с места происшествия и приехали в кофейню «Кофемания», где устроили разборки с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком. В результате чиновника также забрала «Скорая».

Полицейские проводят проверку инцидента, возбуждены уголовные дела по статье «Побои». «Краснодар» и «Зенит» уже пообещали наказать футболистов вплоть до расторжения контрактов.

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