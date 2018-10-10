2018-10-10T10:16:17+03:00
Происшествия

В Дагестане скончались трое подростков, пострадавших после взрыва газа в спортивной школе

У мальчиков были сильнейшие ожоги тела
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Дагестане скончались трое подростков, пострадавших после взрыва газа в спортивной школеВ Дагестане скончались трое подростков, пострадавших после взрыва газа в спортивной школеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Три подростка из пяти пострадавших при взрыве в спортшколе Дагестана скончался в больнице. Во время ЧП он получил ожоги 80 процентов тела.

- К сожалению, вчера вечером умер третий из тяжело пострадавших подростков, которого транспортировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода. У него ожоги были на площади 80 процентов поверхности тела, - сообщил СМИ заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов.

Ранее сообщалось еще о двоих скончавшихся после того взрыва подростков. У них после детонации газа в спортзале также были обширные ожоги тела – более 90 процентов.

Напомним, 2 октября в спортзале детско-юношеской спортивной школы в горном дагестанском селе Эбдалая произошел сильный взрыв газа с последующим его возгоранием. На момент взрыва подростки толпой пришли взвешивать на электронных весах в комнату тренера. Мальчики включили свет и накопившийся в помещении газ сдетонировал.

В результате инцидента тяжело пострадали пять человек.С сильнейшими ожогами медики срочно госпитализировали их в столичную больницу республики. Троих пострадавших при взрыве отправили на лечение в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Еще двое мальчиков оказались нетранспортабельны.

В Дагестане в селе Эбдалая Левашинского района прогремел взрыв в спортзале школы.

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