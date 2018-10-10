Дмитрий Медведев похвалил Ставрополье на Всероссийской агропромышленной выставке

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-10T15:37:13+03:00

Мероприятие с участием региона в 20 раз проходит в Москве

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В Москве на 20-й Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень" Дмитрий Медведев после знакомства с экспозицией Ставропольского края похвалил регион за развитие сельского хозяйства и присвоил почетное звание "Заслуженного работника" агроному СПК «Восход» Степновского района.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе главы Ставрополья, при встрече губернатор Владимир Владимиров лично рассказал премьер-министру о наработках в области АПК и уже достигнутых успехах.

- Губернатор рассказал о новом направлении в развитии тепличной отрасли – выращивании клубники в окрестностях Кисловодска. Инвестиционный проект стоимостью 935 миллионов рублей реализуют компания "Vostock Capital" и региональный оператор проекта "Вкус Ставрополья". Площадь тепличного комплекса составит 6 гектаров, предполагаемая мощность производства – 820 тонн клубники в год, - пояснили в ведомстве.

Дмитрий Медведев высоко оценил идею, отметив подходящий для выращивания ягоды климат.

При этом Владимир Владимиров отметил, что производство клубники не попадает под программу субсидирования, на что глава правительства пообещал решить этот вопрос в ближайшее время.

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

На "Золотой осени-2018" Ставрополье представило продукцию полсотни предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также скотину из 14 животноводческих хозяйств.