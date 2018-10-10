Председатель Правительства России Дмитрий Медведев посетил экспозицию Карачаево-Черкесии на агрофоруме «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 19:29 2018-10-10T19:32:37+03:00

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Cегодня в Москве Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в работе Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». Официально двадцатый юбилейный форум открыл Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. По его словам, на выставке представлены современные технологии, достижения в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также то, что планируется сделать в этой сфере.

«Мы вместе добились впечатляющих результатов, которые на самом деле, можно сказать, выдающиеся. Это продовольственная безопасность страны, это высокий урожай — более 100 миллионов тонн зерна уже пять лет подряд, растущий экспорт нашей сельхозпродукции, новые рабочие места. Сейчас идет работа над бюджетом следующего периода — на 2019-й и два последующих года. Этот бюджет пока не принят. Но совершенно очевидно, что аграрии этим бюджетом разочарованы не будут. Мы сохраним все те инструменты, меры поддержки, объемы финансирования, которые в настоящий момент имеем», — добавил Премьер-министр.

Дмитрий Медведев также рассказал о задачах, которые стоят в сфере аграрно-промышленного комплекса, среди которых – повышение качества агропродукции, долю продукции глубокой переработки, внедрение современных биотехнологий. Отдельно Премьер-министр выделил импортозамещение.

Одним из самых перспективных на сегодняшний день в плане расширения экспорта направлений Дмитрий Медведев назвал выращивание овощей и фруктов. Именно на выращивании фруктов, а именно груши, сделал акцент Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, представляя экспозицию республики Председателю Правительства России. Он рассказал, что проект реализуется с 2017 года.

За два года было высажено более 200 га яблоневых деревьев. В текущем году компаний «Сады Карачаево-Черкесии» был заложен первый и единственный в России интенсивный грушевый сад. Все работы выполняются по самым современным технологиям и только с применением отечественных саженцев. Глава региона отметил, что применение интенсивной технологии садоводства обеспечивает высокую урожайность, качественный продукт и снижение рисков урожая.

Но самое главное, в республике создаются новые рабочие места, в процесс выращивания фруктов вовлекаются собственники личных подсобных хозяйств, и регион со временем займет прочную нишу производителя груши для российского потребительского рынка.

«Долгие годы мы не занимались садоводством и всего за два года добились заметных результатов. Считаю, что тот хороший старт, который получила отрасль садоводства в Карачаево-Черкесии в последнее время, станет определяющим в дальнейшем развитии АПК республики в целом» - подчеркнул Рашид Темрезов.

Премьер-министр страны отметил важность данного направления, а именно выращивания груши и косточковых плодов. Об этом накануне шла речь, в ходе совещания с участием Президента России Владимира Путина на Ставрополье. Также Глава республики поблагодарил Председателя Правительства России за меры господдержки, которые оказываются аграриям республики и приносят практические результаты.

Кроме грушевого сада интенсивного типа на экспозиции Карачаево-Черкесии представлен проект, который находится в активной стадии реализации – «Строительство и реконструкция молочного комплекса на 900 фуражных коров». Проект уникален тем, что входит в союз компаний, который будет обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная с кормовой базы ООО «Новый путь» и, заканчивая переработкой молока компаний «Сатурн». Уже смонтированы помещения для содержания скота, установлены система водоснабжения и электричество, собственная насосная станция, закуплено технологическое оборудование.

10 октября будут завезены почти 500 коров, а в январе еще 400. Выход на полную проектную мощность ожидается к 2022 году. Данный проект для региона приоритетный, так как будет способствовать созданию новых рабочих мест и наращиванию продуктивности молочного животноводства.

В павильоне «Животноводство» были представлены животные фирмы «Хаммер» и «Махар». Организаций участия республики в Агропромышленной выставке «Золотая осень» занимались специалисты министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесии. В состав официальной делегации региона, которую возглавил Рашид Темрезов, вошли первый заместитель председателя Правительства КЧР Эльдар Байчоров и министр сельского хозяйства Анзор Боташев.