2018-10-12T11:38:01+03:00
Общество

ВТБ профинансировал реализацию инвестпрограммы «АСБ-Агро»

Банк помог одному из крупнейших агрохолдингов Юга России успешно реализовать масштабную программу развития предприятия
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ВТБ профинансировал реализацию инвестпрограммы агрохолдинга «АСБ-Агро»ВТБ профинансировал реализацию инвестпрограммы агрохолдинга «АСБ-Агро»
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Суммарный объем кредитных средств, предоставленных ВТБ в СКФО на инвестиционные цели, составил более 770 млн рублей. Из них порядка 450 млн выданы в рамках программы льготного кредитования предприятий АПК Министерства сельского хозяйства РФ. Общий лимит финансирования на текущий момент составляет 1,4 млрд рублей.

Компания завершила строительство двух складских помещений для хранения сельскохозяйственной продукции общей емкостью 35 тыс. тонн, расширила парк техники на 99 единиц, включая зерноуборочные комбайны и тракторы, а приобретение земельных участков в Благодарненском районе позволило предприятию увеличить общую площадь собственных сельхозугодий на 20%, до 79,5 тыс. гектаров.

- ВТБ оказывает всестороннюю поддержку развитию предприятий округа и способствует укреплению региональной экономики. История сотрудничества с ГК «АСБ-Агро» - пример успешного плодотворного взаимодействия», - подчеркнул Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в СКФО

Игорь Ланин, генеральный директор ООО «Управляющая компания АСБ-Агро», отметил:

- За последние несколько лет мы проделали колоссальную работу, которая позволила значительно улучшить основные экономические показатели предприятия. К примеру, только валовый сбор зерна увеличился на 18%. Уверен, что с существующей поддержкой нашего финансового партнера позитивная динамика сохранится и в дальнейшем.

ВТБ сотрудничает с ГК «АСБ-Агро» с 2015 года. Предприятие пользуется услугами расчетно-кассового обслуживания, кредитования, валютного контроля.

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